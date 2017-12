Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil zkusí štěstí v pražské politice. Chce se stát primátorem

To, co předseda TOP09 Jiří Pospíšil ještě v létě vášnivě popíral, se zřejmě stane skutečností. Exministr spravedlnosti a europoslanec bude v příštím roce kandidátem na pražského primátora. Pospíšil už si podle informací INFO.CZ sjednává schůzky s vlivnými pražskými politiky, u kterých hledá širší podporu.

O tom, že se dvaačtyřicetiletý Jiří Pospíšil pokusí stát pražským primátorem, se v pražských kuloárech mluví už od léta. Sám exministr spravedlnosti a v současné době europoslanec tyto zprávy důrazně popíral. INFO.CZ ale získalo z pražského magistrátu informace o tom, že si Pospíšil přes prostředníky sjednává schůzky s vlivnými politiky.

“Je pravda, že Pospíšil chce zkusit kandidaturu na primátora,” řekl pro INFO.CZ významný pražský politik, který si ale kvůli citlivosti jednání nepřál být jmenován. “Už si se mnou domlouval schůzku.”

Tiskový mluvčí TOP09 Jakub Hnát Pospíšilův záměr kandidovat na pražského primátora nepotvrdil: “Takovou informaci nemám, takže vám ji nemohu potvrdit,” sdělil INFO.CZ Hnát.

Pospíšilova kandidatura na primátora hlavního města by nicméně měla logiku. Ačkoliv se TOP09 jen stěží dostala do Sněmovny, v Praze si udržuje nadprůměrnou voličskou podporu. V roce 2014 byla strana v Praze druhá jen těsně za vítězným hnutím ANO a získala dvacet procent hlasů. Pospíšil, který se v Praze silně angažuje například v souvislosti s aktivitami mecenášky Medy Mládkové, by navíc z pozice pražského primátora měl možnost výrazně promlouvat do domácí politiky.

Pospíšil je od letošního podzimu předsedou TOP09, za niž je také europoslancem. Předtím byl jako člen ODS ministrem spravedlnosti, do politiky poprvé vstoupil jako člen ODA. V letech 2009 až 2010 byl děkanem Západočeské univerzity v Plzni.