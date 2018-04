Sobotní půlmaraton omezí provoz v Praze, lidé by měli využívat hlavně metro

Sobotní Pražský půlmaraton omezí provoz městské hromadné dopravy i aut zejména v centru města. Cestující musejí počítat s odklonem tramvajových a autobusových linek, řidiče čekají uzavírky ulic i omezené parkování. Lidé by měli využívat hlavně metro. Na plynulost dopravy a bezpečnost dohlédnou desítky policistů a strážníků. Na trať jubilejního 20. ročníku podél vltavských nábřeží se vydá v sobotu dopoledne přes 11.000 běžců.

Na uzavírky ulic se motoristé musejí připravit v první, druhé, páté, sedmé a osmé městské části. Nejdelší z nich začnou hned po páteční půlnoci a potrvají do sobotních 16:00 v okolí náměstí Jana Palacha, u kterého je start a cíl závodu. Od 09:30 do 13:00 bude neprůjezdný Čechův i Mánesův most. Další komunikace včetně mostu Legií, Palackého a Libeňského mostu a Těšnovského tunelu bude policie uzavírat průběžně v době závodu.

Zejména v Praze 1 bude kvůli bezpečnosti půlmaratonu v některých ulicích zakázáno parkování. Auta mohou být odtažena. Pro informace o změnách v dopravě, které s během souvisí, mohou lidé telefonovat na bezplatnou linku 800 165 102.

Tramvaje projíždějící širším centrem města budou jezdit odklonem nebo zkráceny. Zhruba od 09:30 do 11:00 bude zavedena náhradní autobusová doprava X3 na trase Podolská vodárna - Výtoň - Albertov - Karlovo náměstí - Novoměstská radnice. Omezení čeká autobusy 176, 194 a 207.

„Z důvodu velkého rozsahu dopravních opatření nejsou na některých linkách dodrženy časy odjezdů garantovaných nízkopodlažních spojů. S ohledem na tyto změny doporučujeme v centru města využívat linky metra, jejichž provoz bude v případě zvýšené přepravní poptávky posílen,“ informoval dopravní podnik.

Trasa půlmaratonu vede z velké části po nábřežích. Účastníci vyběhnou kolem 10:00 od Rudolfina směrem ke Karlovu mostu, na jihu se otočí ve Strakonické ulici, zpátky k Rudolfinu se na severu obrátí u Libeňského mostu. Původně organizátoři prestižního běhu zvažovali, že kvůli havarijnímu stavu se účastníci závodu budou muset vyhnout Libeňskému mostu, nakonec ale trasa vede tradičně i přes něj.

První závodníci by měli dorazit do cíle zhruba po hodině, konec závodu je naplánován na 13:00.

Pražský půlmaraton má zlatou známku mezinárodní atletické federace IAAF, což je nejvyšší ocenění kvality silničních běžeckých závodů. Mezi přihlášenými jsou elitní světoví a tuzemští vytrvalci, ale i tisícovky amatérských běžců.