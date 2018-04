Společný podnik na výstavbu metra D provází řada nejasností, tvrdí Transparency International

Kolem společného podniku pražského dopravního podniku a společnosti Penta, který má postavit novou trasu metra D, panuje podle nevládní organizace Transparency International (TI) řada nejasností. Ředitel české pobočky David Ondráčka dnes novinářům řekl, že není jasné, proč má mít dopravní podnik menší podíl ve společném podniku, co město spoluprací s Pentou získá nebo jak bude rozdělený zisk. Radní podle něho 'tajnůstkaří' a chystají se projekt společného podniku schvalovat příští týden bez dalšího projednání na zastupitelstvu. Linka D by měla spojit centrum města se sídlišti na jihu metropole. Jako první se má začít stavět úsek z Pankráce do Písnice za asi 40 miliard korun.