Starosta Prahy 6 má dost obviňování z tunelování kliniky. Podal sám na sebe trestní oznámení

„Prý kradu. Nebo tuneluju, zpronevěřuju, zanedbávám povinnosti při správě cizího majetku, to je jedno, všechno to zní příšerně. Ale přesto, že je tady velká spousta "hrdinů", kteří to neváhají říct třeba do novin, nikdo z nich nikdy nenašel tu odvahu to říct policii,“ uvedl Kolář v připojeném komentáři.

Ve videu dále dodal, že přestože policie v reakci na jeho poněkud švejkovskou akci rovnou naznačila, že trestný čin nejspíš spáchán nebyl, je ze zákona povinna učinit příslušné kroky k jeho zjištění. „Pan starosta podal trestní oznámení v pondělí, jako reakci na výpady politických konkurentů, kteří nyní, ve volebním roce, hledají všechny možné cesty, jak jej pošpinit,“ sdělil starostův mluvčí Ondřej Šrámek INFO.CZ.

Poliklinika na Břevnově je dlouhodobě předmětem sporu radnice Prahy 6 a památkářů. Ti měli údajně opakovaně měnit své rozhodnutí, zda prohlásit stavbu za památkově chráněnou. Podle ministerstva kultury k žádným názorovým změnám nedochází. Objekt je dlouhodobě ve špatném stavu a na několika místech i potenciálně ohrožující. Podle starosty Koláře brzdí přístup památkářů nezbytnou rekonstrukci a kýžené řešení se neustále odkládá.

Praha 6 už před časem zadala zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci polikliniky. Náklady se odhadují na 40 milionů korun. „Svou transparentnost jsme prokazovali vícekrát, předložili jsme i posudky od kredibilních auditorských firem,“ komentoval Šrámek dohady o finanční zpronevěře. „Útoky však stále pokračovaly a trestní oznámení se jevilo jako poslední možný krok k tomu se veřejně očistit,“ doplnil Šrámek.