Stát nesmyslně trvá na dražbě veleslavínského zámku. Praha tak může přijít o zajímavý prostor

Nájemci zámku končí smlouva 30. listopadu a státu by od následujícího dne vznikly náklady na ostrahu, která podle propočtu úřadu vychází měsíčně na 70.000 korun. Kvůli tomu úřad odmítá zrušení nebo odložení dražby. Brzká dražba má zastavit chátrání areálu, do kterého úřad nemůže investovat. Dražbou se úřad snaží získat co nejvyšší výnos, což je podle Arajmu jeho povinností.

Prahu na jednání zastupovali vedle Chabra také Jan Čižinský (Praha Sobě) a kandidát koalice na primátora Zdeněk Hřib (Piráti). "Náš mandát k vyššímu jednání pravděpodobně vznikne 15. listopadu. Daný den musí dojít k oficiálním krokům, nicméně dle sdělení paní Arajmu jedinou cestou je, aby se Praha přihlásila sama do dražby, což procesně je nesmírně komplikovaná a takřka nemožná cesta," uvedl Chabr, který je kandidátem na radního pro legislativu. Ustavující zastupitelstvo, na němž bude zvolena nová rada hlavního města, je svoláno na 15.listopadu.

V minulém týdnu mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že Praha, která by chtěla areál využít pro sociální nebo kulturní potřeby, se snaží s úřadem domluvit na přímém prodeji zámku, při kterém by město do převodu nemovitosti platilo náklady za ostrahu. Mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka však dnes ČTK řekl, že by v takové situaci bylo problematické, kdo by nesl odpovědnost v situaci, kdy by se v areálu něco stalo, například by spadla stěna jednoho z chátrajících objektů. Podle Ležatky nyní neexistuje důvod pro zrušení dražby. "Samozřejmě pokud se situace změní jsme připraveni jednat," sdělil.

Úřad se ohradil proti tvrzení, že by Arajmu v pondělí řekla, že nezvažuje bezúplatný či přímý prodej kvůli tomu, že Praha nesplňuje podmínku veřejného zájmu. Tyto dva způsoby převodu majetku jsou možné pouze výjimečně, a to pokud obec v žádosti doloží studii budoucího využití, proveditelnost projektu z hlediska věcného, finančního a časového. O záměru dražby byla podle úřadu v květnu informována radnice Prahy 6. "Přesto jsme žádnou takto podloženou žádost od Prahy 6 ani od magistrátu neobdrželi," sdělil ČTK Ležatka.

"ÚZSVM není přístupný tomu, aby obce získávaly majetek, ať už úplatně nebo bezúplatně. Vždycky si najdou nějaký důvod, proč tam ten veřejný zájem není," řekl ČTK Chabr. "ÚZSVM se snaží zohledňovat potřeby obcí a krajů v jednotlivých lokalitách, pokud k tomu má kvalifikované podklady," dodal Ležatka. V loňském roce bylo bezúplatně převedeno obcím 1642 nemovitostí.

Chabr by preferoval variantu plánované směny mezi Prahou a státem, respektive ministerstvem vnitra, které chce získat hasičské zbrojnice vlastněné městem. Na facebooku vyzval k tomu, aby lidé využili občanskou iniciativu a peticí se pokusili přesvědčit ministerstvo kultury, které vyslovilo souhlas s dražbou, aby souhlas odejmulo.

Chabr bude apelovat na to, aby se zámkem zabývalo zastupitelstvo na ustavujícím zasedání. Nicméně dodal, že zastupitelé na prvním jednání ještě nebudou mít dostatečné podklady, aby mohli zodpovědně rozhodnout o konkrétním postupu.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal barokní zámek v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.