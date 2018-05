Tramvaj srazila ve Vršovicích seniorku. Osmdesátiletá žena skončila v nemocnici

Tramvaj dnes dopoledne srazila ve Vršovicích osmdesátiletou chodkyni. Záchranná služba seniorku převezla v umělém spánku do vinohradské nemocnice, utrpěla poranění hlavy a nohou. ČTK to sdělila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Kvůli nehodě, která se stala před 10:00 u zastávky Koh-i-noor, jezdí tramvaje odklonem a v místě je zavedena náhradní autobusová doprava X-7. Dopravní podnik to uvedl na webu.