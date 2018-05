Třetina pražských investic má jít každý rok na dopravu. Do roku 2030 to bude 112 miliard korun

Na rozvoj dopravy v Praze by mělo do roku 2030 jít 112 miliard korun. Vyplývá to z takzvaného plánu udržitelné mobility, který město poslední tři roky připravuje a zastupitelstvo by ho mělo schválit v září. Novinářům to sdělil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Na dopravu by mělo každý rok jít 35 procent z celkových investic města. Finančně zapojit by se podle náměstka měl i stát.

Návrh plánu zahrnuje takzvaný zásobník projektů, ve kterém je více než 400 návrhů za celkovou částku 340 miliard korun. Z nich tým, který plán připravuje, vybral 240 nejdůležitějších, které si město s ohledem na finance bude moci dovolit.

Částka 112 miliard, kterou by město mělo v dalších dvanácti letech do oblasti dopravy investovat, vychází z rozpočtových výhledů a zhodnocení možných půjček. Podle náměstka jde o konzervativní odhad. "Osobně si myslím, že ve finále to bude více peněz," uvedl. Dodal, že celou částku by nemělo hradit město, ale zapojit by se měl i stát a peníze z evropských fondů.

Nejpodstatnějšími investicemi, na které by se město mělo zaměřit, je dostavba vnějšího a vnitřního okruhu, metro D a rozšíření železniční sítě včetně železnice na letiště a dále do Kladna. Kromě toho jsou součástí plánovaných opatření také další silniční stavby, jako jsou obchvaty Dolních Měcholup a Písnice, Hostivařská spojka či propojení Průmyslové a Kutnohorské.

Praha by do roku 2030 měla mít 100 kilometrů nových cyklostras a plán zahrnuje také snížení podílu automobilové dopravy a podporu elektromobilů. Plán počítá také s budováním P+R parkovišť ve spolupráci se Středočeským krajem. MHD by měla být do roku 2025 zcela bezbariérová. Do oprav ulic a mostů má jít celkem 27 miliard korun.

Navržená opatření jsou součástí plánu udržitelné mobility, který řeší dopravu v Praze a její uspořádání do budoucna. Podle rozhodnutí Evropské komise musí podobným koncepčním dokumentem disponovat každé velké město v Evropské unii do konce letošního roku, jinak nebude moci čerpat peníze ze dvou klíčových evropských fondů, a to Operačního programu doprava a Integrovaného regionálního operačního programu. Podle Dolínka by plán mělo schválit zastupitelstvo ještě před podzimními volbami.

Všechny návrhy si lidé mohou prohlédnout na výstavbě Plán mobility pro Prahu a okolí, která se otevře v úterý 29. května a potrvá do 17. června v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle Institutu plánování a rozvoje vedle Emauzského kláštera.