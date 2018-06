Trolejbus se vrací do Prahy. Od července začne jezdit z Palmovky do Letňan

V Praze začne od 1. července jezdit pravidelná trolejbusová linka číslo 58. Pojede z Palmovky do Letňan. ČTK to potvrdil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Dopravní podnik (DPP) elektrobus s trolejí testoval v minulých měsících na lince 140. Vůz je při cestě do kopce Proseckou ulicí nabíjen z troleje.