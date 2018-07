Tropická Praha: V ulicích jsou znovu kropící vozy, za den použijí skoro 700 kubíků vody

Pražské ulice v horkých dnech ochlazují kropicí vozy Pražských služeb. Od 28. května, kdy letos vyjely poprvé, kropily silnice už 22 dní. Loni ochlazovaly město od května do konce srpna celkem 16 dní. Cisterny vyjíždějí do ulic vždy, když teploty tři dny po sobě přesáhnou 25 stupňů Celsia. ČTK to sdělil Petr Jansa z Technické správy komunikací (TSK). Pro tento týden slibují meteorologové vysoké teploty, mají dosáhnout až 37 stupňů.