V Rudolfinu si lidé mohou prohlédnout netradiční audiovizuální instalaci Mé vlasti

Přední české těleso instalaci připravilo ve spolupráci s britskou společností, která se podílela na zahajovacím ceremoniálu londýnských olympijských her. Instalace je ode dneška ve dvoraně Rudolfina přístupná denně od 10:00 do 21:00 a vstup na ni bude zdarma. V Praze bude do 20. srpna a zavítá ještě do Liberce, Hradce Králové a Ostravy.

Audiovizuální instalace se skládá z devíti velkých ploch rozmístěných do trojcípé hvězdy a zavěšených v různých výškách. Vyrobeny jsou z průsvitného plátna, takže projektor přenese zrcadlově převrácený obraz i na jeho druhou stranu. Divák tak může pozorovat celkem 18 obrazů.

První část, Vltava Bedřicha Smetany, symbolizuje historii českého národa. Video sleduje tok Vltavy, která představuje tok času. Druhá část projekce je zaměřena na rozmach českého umění v období od první republiky. Hudebním motivem je čtvrtá a pátá věta Janáčkovy Sinfonietty. Tato část pracuje s motivem taveného skla, které je animováno tak, aby bylo v neustálém pohybu a v souladu s hudbou se přetvářelo z abstraktních tvarů v díla českých malířů, architektů a designérů.