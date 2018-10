Vltavská se opět otevře. Poškozený most zatím provizorně podepřeli

Podjezd pod mostem u stanice metra C Vltavská bude ve čtvrtek ráno otevřen pro pěší a tramvaje. Most je provizorně podepřen, auta na něj zatím nesmí. ČTK to dnes sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Na své pravidelné trasy kolem holešovické tržnice se vrátí linky číslo 1, 12 a 25. Most na Vltavské TSK uzavřela minulý týden na základě informací o jeho špatném stavu od společnosti Pontex, která prováděla diagnostiku mostu.

"V tento okamžik můžeme mluvit o tom, že je most zajištěný pro případ havárie. Pod mostem stojí čtyři masivní podpěry, které by zabránily jeho zřícení v případě, že by konstrukce mostu z předpjatého betonu zkolabovala," uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka.

Tramvaje se zatím nevrátí do zastávek Štvanice a Těšnov. Nemohou totiž odbočit z Vltavské na Hlávkův most, podpěry stojí přímo v kolejišti. Linka číslo 34, která kvůli výluce v Lazarské nahrazuje linku číslo 14, tak i nadále pojede od Masarykova nádraží přes Florenc a Karlínské náměstí na Palmovku a do Vysočan. Dnes večer se ještě uskuteční zkušební průjezd tramvaje ve směru Strossmayerovo náměstí - Vltavská.

TSK dokončila první fázi podepření mostu, další práce budou pokračovat. "V tento okamžik je most dočasně zajištěný pro případ havárie, teď začínáme připravovat jeho další provizorní podepření, které postaví vybraný dodavatel během zimy. Současné opatření ochrání provoz pod mostem, auta na most ale stále nemohou. Vrátí se tam až v okamžiku, kdy most zespodu zpevníme silnými ocelovými nosníky," uvedla Lišková.

Ukončen bude provoz přívozu mezi tržnicí v Holešovicích a Karlínem. Ten měl skončit již minulý týden, kvůli havárii byl ale jeho provoz prodloužen. "Zítra už nebude jezdit ani náhradní autobusová linka číslo 296," uvedl náměstek ředitele ROPID Martin Šubrt.

Na zhoršení stavu mostu minulý týden upozornila firma Pontex, která konstrukci monitorovala. TSK poté uzavřela část ulice Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže na Vltavské nejezdí tramvaje.

TSK nyní zkoumá například Hlávkův most a most Legií, které rovněž jsou ve špatném stavu. Připravuje se rovněž diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví nový. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov a řada dalších mostních konstrukcí.