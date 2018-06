Vypjatá situace na magistrátu: ODS se neúspěšně pokusila odvolat náměstkyni Kolínskou

Návrh podpořilo 22 zastupitelů, potřeba byla většina minimálně 33 hlasů. Návrh Udženija předložila při projednávání zprávy zásad územního rozvoje, kterou zastupitelé naopak schválili. V Praze vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

Zprávu o zásadách předložila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Kolínská jej následně kritizovala a navrhla zastupitelům nové usnesení, podle kterého by musel být dokument přepracován. „Ta zpráva je fakticky zadáním pro aktualizaci a při zpracování aktualizace se nelze od toho zadání odchýlit. To znamená, že pokud ta zpráva například říká, že Vysočanská radiála je zbytná, tak v té aktualizaci zkrátka radiálu nebude do nich možné vrátit,“ řekla Kolínská.

Podle Udženije ale Kolínská nepracuje dobře, funkci nezvládá a svými výroky o územním rozvoji straší lidi. „Je tady (Kolínská) chytrá jak horákyně, když to tak musím říct. Doteď ale neudělala nic. Ona naprosto selhává ve své funkci. Je naprosto neschopná,“ řekla Udženija.

„Já jsem se bála, že už na tento návrh (odvolání) nedojde,“ reagovala Kolínská.

Před hlasováním o osudu Kolínské si vzali zastupitelé půlhodinovou přestávku, po které nepodpořili záměr Udženije zařadit materiál o odvolání na program jednání. Ještě před ní se několikrát ostře střetli. Vypjaté slovní přestřelky vznikly mezi Udženijí a zastupitelem Matějem Stropnickým (SZ) nebo primátorkou a starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem (SZ/Trojkoalice). Štěpánek reagoval na slova Krnáčové, že už ji to nebaví. Pokud to tak je, měla by podle Štěpánka složit funkci a odejít ze zastupitelstva.

Ke kritice materiálu se v diskusi připojil starosta Běchovic a opoziční zastupitel Ondřej Martan (ODS), který dokumentu vytkl, že nezahrnuje důležité dopravní stavby, nedostatečně definuje hospodaření s vodou nebo že nebyly vzaty v potaz připomínky městských částí. Materiál ale jako celek podpořil. Podle zásad územního rozvoje by se v případě chybějícího územního plánu ve městě řídila výstavba.