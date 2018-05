Začala demolice mostu na Negrelliho viaduktu nad Křižíkovou ulicí. Uzavírka potrvá do příští středy

Od dnešních 10:00 je uzavřen průjezd Křižíkovou ulicí u metra Florenc kvůli demolici železničního mostu na Negrelliho viaduktu. Uzavírka pro pěší i auta potrvá do příští středy. Dnes začnou bagry pracovat na oddělení nosníků mostu, které od soboty začne postupně odstraňovat dvěstětunový jeřáb. Po demolici bude na stejném místě postaven nový most, hotový by měl být příští rok na jaře. Novinářům to dnes řekli zástupci stavební firmy Hochtief a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která modernizaci viaduktu provádí.