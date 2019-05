Začala válka o primátora Prahy. Hřib nemusí přežít ani dva týdny, vystřídají ho TOP 09 a ODS? | info.cz

„To, že se tak už nestalo, je jen kvůli tomu, že proti byl STAN,“ řekl INFO.CZ zdroj z pražského zastupitelstva. O značném pnutí svědčí i únik informací z pražské rady.

Server Novinky.cz dnes zveřejnil nahrávku, kterou ilustruje možnou manipulaci při hlasování ohledně Libeňského mostu. Důvodem podle něj mohla být obava z případného trestního stíhání – podobně jako při nedávném hlasování o metru D, které radní provedli raději tajně. Je zřejmé, že zdroj novinářů nebude mít na pokračování koalice zájem.

Už několik týdnů se spekuluje, že existuje dohoda o nové koalici, kterou měli uzavřít zástupci Spojených sil pro Prahu, ODS a ANO. Novým primátorem by mohl být někdo ze Spojených sil pro Prahu, dost možná šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. ANO by pak vládě Spojených sil pro Prahu a ODS vyjádřilo takzvanou tichou podporu.

Vzniku této koalici bráni v podstatě jen dvě věci. Za prvé ve Spojených silách pro Prahu je i podstatně méně radikální STAN a také zástupce KDU-ČSL. Za druhé v této straně existuje částečný odpor vůči místopředsedkyni ODS Alexandře Udženija, bez níž ovšem není možné takovou koalici sestavit.

Uvnitř ANO ovšem existuje většina, která by vznik výše zmíněné vlády podpořila. „Chce to velká část zastupitelského klubu a Petr Stuchlík (někdejší kandidát na primátora - pozn. redakce) to hodně tlačí,” uvedl zdroj INFO.CZ z Babišova hnutí.

První termín, kdy bude zřejmé, zda primátor Zdeněk Hřib a jeho koalice přežijí, je 10. června, kdy se nejspíš uskuteční mimořádné jednání pražského zastupitelstva. Hřib už se nechal slyšet, že by byl nejraději, kdyby se toto jednání vůbec neuskutečnilo. Jiří Pospíšil, který si podle zákulisních informací konec koalice s Piráty a Prahou Sobě hodně přeje, bude mít první slušnou příležitost na Hřiba zaútočit. Rozhodně není bez šancí.