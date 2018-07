Záchranné práce v centru Prahy přerušilo další zřícení stropu. V sutinách mohou být dělníci

Při záchranných pracích v rekonstruovaném domě v Mikulandské ulici v centru Prahy spadla večer na jednoho z hasičů část stropní konstrukce. Zraněn ale není. Hasiči zásah přerušili, budovu vyklidili a zkoumají ji znovu se statikem. Novinářům to řekl velitel zásahu Oldřich Klegr. Ze sutin po pádu dvou pater hasiči dopoledne vyprostili tři zraněné dělníky, další lidé by ale pod nimi stále mohli být.

"Máme zhruba polovinu plochy odklizenou. Při nejbližší příležitosti necháme to suťovisko takzvaně vydýchat, aby se odstranily pachy a znovu to necháme přečuchat psy," řekl po 19:00 Klegr. Tři psi již dříve určili, že by pod sutinami měli lidé být.

Zásah je obtížný, budova může kdykoliv spadnout. Hasiči ji stabilizovali ve spolupráci s Báňskou záchrannou službou, statikem a lezeckou skupinou. Podle Klegra je ale složité udělat další bezpečnostní opatření, protože by to samo o sobě bylo příliš riskantní: "Bohužel je to už posunuté, obloukové vazby jsou narovnané, takže hrozí, že to spadne kdykoliv," uvedl.

Po incidentu v ulici Mikulandská v Praze je několik zavalených. V domu probíhala rekonstrukce. První zraněný je už @zzshmp ošetřován. Po dalších pátrají hasiči. pic.twitter.com/eh0A983xnI — Filip Horký (@FilipHorky) 17. července 2018

Hasiči si udělali v místě zásahu dřevěnou stříšku, v samotném centru pracují z bezpečnostních důvodů vždy jen dva z nich. Celou stavbu sledují přístrojem, který hlásí každou odchylku stěny o jeden milimetr. Na místo povolali dva odsávací bagry na odsávání suti.

Tři zachráněné dělníky hasiči vyprostili ještě před polednem, tedy v prvních hodinách zásahu. Stav jednoho z nich byl velmi vážný, záchranáři ho museli uvést do umělého spánku. Stav dalších dvou dělníků je středně těžký.

Aktualizace: Mikulandská ulice. Z místnosti domu, kde se propadl strop, @HasiciPraha vyprostili první osobu. Muž je při vědomí, naši záchranáři ho právě vyšetřují. pic.twitter.com/AfbdRkMbUH — ZZS HMP (@zzshmp) 17. července 2018

Budova, která není památkově chráněná, byla postavena na konci 19. století. Sídlila v ní základní škola. Po přestavbě se má objekt změnit na technologické a dílenské zázemí pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM).