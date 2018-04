Zastupitelé Prahy 6 chtějí zóny placeného parkoviště na celém území městské části

Praha 6 chce rozšířit zóny placeného stání na celé území městské části. Schválili to dnes zastupitelé Prahy 6. Důvodem je to, že nerezidenti parkují auta v místech sousedících se zónami placeného stání, a zabírají tak místa lidem, kteří mají v Praze 6 trvalé bydliště.

Zastupitelé zároveň apelují na hlavní město, aby vybudovalo dvě záchytná parkoviště. Už letos v létě by měl být systém placeného stání v šesté městské části rozšířen například u Ořechovky, Hanspaulky nebo na Novém Veleslavíně.

„Dostáváme několik urgencí týdně a já jsem přesvědčen, že je to jediná cesta, jak zajistit parkování rezidentů,“ řekl radní pro dopravu Roman Mejstřík (ANO). S postupným rozšiřováním zón placeného stání se totiž komplikace s parkováním rezidentů v hraničních oblastech jen posouvají. Z toho důvodu chce městská část placené parkování zavést na celém území. Problematickým místem je nyní například sídliště Dědina, kde zóny dosud nejsou a ulice mezi panelovými domy využívají k parkování lidé dojíždějící do Prahy za prací.

Městská část chce, aby hlavní město co nejrychleji vybudovalo záchytná parkoviště P+R (park and ride) s co největší možnou kapacitou v oblasti Výhledy a v oblasti Dlouhá Míle. Dalším požadavkem městské části na tato parkoviště je, aby město zajistilo co nejlepší napojení těchto parkovišť na stávající síť městské hromadné dopravy.

V hlavním městě byly zóny nejprve zavedeny v části Prahy 1 v roce 1996, kde se snaha o regulaci dopravy objevila už v roce 1982. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy parkovací zóny provozují radnice 13, 16 a 22. Od začátku února funguje v Praze 3 a 7 stejný režim jako v Praze 1, 2, 5, 6 a 8, kde řidiči za okna vozů nemusí umisťovat parkovací karty, ale zaregistrují na radnici registrační značku vozu. Auta tam kontrolují speciální vozy vybavené kamerami.