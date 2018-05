Železničnímu mostu na Výtoni hrozí zbourání. Je neopravitelný, tvrdí studie

Památkově chráněný most je posle SŽDC v tak špatném stavu, že se jeho oprava nevyplatí. „Stávající ocelová konstrukce je v podstatě neopravitelná k výhledovému provozování železniční dopravy,“ řekla iDnes.cz mluvčí železničářů Kateřina Šubová.

Podle studie by se životnost mostu prodloužila o 30 let jen za předpokladu, že by se zcela nahradily dvě třetiny mostní konstrukce. „Prověřujeme variantu výměny stávající konstrukce za novou. Tvarově by byla co nejbližší té stávající a zachoval by se tak původní historický ráz,“ říká mluvčí.

Přesto, že se během diskusí o opravě mostu před několika lety mluvilo také o tom, že by měl být železniční most rozšířen o jednu kolej, dnes už o tom železničáři neuvažují. Aktuálně má most totiž koleje jen dvě, ty ale podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města v budoucnu stačit nebudou.

„Z dlouhodobého horizontu preferujeme určitě tři koleje přes most. Jinak jeho kapacita nebude do budoucna dostačovat městským, příměstským ani dálkovým spojením a most se stane přetíženým dopravním uzlem,“ řekl k plánům SŽDC mluvčí institutu Marek Vácha.