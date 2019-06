Známe pozadí tajného hlasování pražských radních. Daňové poplatníky stálo desítky milionů | info.cz

Autorem tajného hlasování je podle informací INFO.CZ náměstek primátora Petr Hlubuček (rovněž Spojené síly pro Prahu). Podle důvěryhodného zdroje, který se jednání účastnil, to byl také on, kdo se nechal v zápise dodatečně označit za toho, kdo se zdržel hlasování. Kvůli tomu momentálně čelí pražská koalice tlaku opozice, jelikož ta to považuje za falšování úředního zápisu.

Marvanové se údajně nelíbilo, že projekt na opravu Libeňského mostu je připravený ve spěchu a neměla čas jej pořádně prostudovat. V pátek jej takzvaně dostala na stůl a v pondělí o něm měla rozhodovat. Záchrana Libeňského mostu navíc už byla schválena předešlým vedením Prahy, jeho rozhodnutí nyní radní zrušili a rychle vybrali jiné řešení.

„Zrušení a nový způsob rekonstrukce mostu bylo pouze politické rozhodnutí,“ uvedl zdroj INFO.CZ. K novému řešení navrhovanému především Piráty a Prahou sobě se údajně nemohli vyjádřit odborníci, ve stoupě pak skončily desítky milionů korun, které byly investovány do přípravy předchozího projektu. Radní se přesto rozhodli výběrové řízení na již vysoutěženého dodavatele zrušit a nahradit jej projektem zesílení současné konstrukce mostu takzvaným nadbetonováním za zhruba 477 milionů korun.

V minulosti řada odborníků ze stavební fakulty ČVUT či z Asociace konzultačních inženýrů (CACE) upozorňovala, že bezpečnost provozu na takto zesílené konstrukci mostu nelze zaručit. To je ve skutečnosti hlavní důvod, proč se radní rozhodli hlasovat tajně a Marvanová žádala o uvedení svého jména do zápisu. Ve chvíli, kdy by případné problémy s provozem na mostě vyšetřovala police, jen těžko by hledala viníka.