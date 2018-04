Zpovykaná Praha: Tunel Blanka byl otevřen jen nouzově, tvořily se kolony

V tunelech přestal fungovat jak kamerový, tak bezpečnostní systém. Podle Technické správy komunikací (TSK) bylo příčinou vyhoření síťového přepínače. Všechny závady byly odstraněny zhruba v poledne. Následně tunely projížděly hlídky společnosti Satra, která se o provoz tunelu stará. Zaměstnanci firmy kontrolovali a zkoušeli všechna zařízení, zda správně fungují. Provoz byl v té době stále v provizorním režimu. Firma zároveň zjišťuje příčiny poruchy. "Zda to bylo způsobeno stářím, nebo z jiného důvodu," řekl ČTK šéf Satry Alexandr Butovič.

Tunely byly uzavřeny celou noc až do 08:30, kdy se podařilo zprovoznit kamerový systém. Situace výrazně zkomplikovala dopravu v ranní špičce. Na příjezdových komunikacích se tvořily dlouhé kolony, objízdná trasa přes Letnou se ucpala. Zdržení nabíraly i autobusy MHD. V úterý večer byla zhruba na hodinu také přerušena doprava v tunelu Mrázovka a Strahovském tunelu.

Kamerový systém je z bezpečnostních důvodů nezbytný pro to, aby řidiči mohli do systému tunelů vjet. "Jestliže do tunelu ani nevidíme, při jakékoliv nehodě nebo i jen zastavení auta bychom nebyli schopni včas zareagovat, zastavit provoz, případně poslat na místo hasiče a záchranáře. V tak specifickém prostoru, jakým tunel je, jde v prvé řadě o bezpečí lidí, i když nás velmi mrzí, že řidič ráno stáli v kolonách. Ale šlo i o jejich bezpečí," uvedl šéf TSK Petr Smolka. Dodal, že firma bude po dodavateli technologií požadovat návrh řešení, které by zamezilo možnému opakování situace v budoucnosti.

Komplex Blanka, složený z Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu, spojuje velkou část města od Troji po Smíchov. Aktuální výpadek byl největší od spuštění komplexu v roce 2015, v minulosti se podle Dolínka v případě výpadku kamer podařilo tunel zprovoznit v řádu minut, maximálně do hodiny.