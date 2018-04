Advokát Líbal láká podnikatele do Portugalska. Blažek už v Lisabonu nafotil kampaň, uvažuje i o online obchodu

Šé f pražsk é kancelář e PwC Legal Bořivoj Líbal loni naplno rozběhl Česko-portugalskou obchodní komoru, kterou vede. S novým projektem se mu daří, využívá svou znalost Lisabonu, ve kterém studoval a to, že plynule mluví portugalsky. Například oděvní znač ka Blažek nafotila v Lisabonu svou nejnovější kampaň a v souvislosti s portugalským trhem zvažuje i další plány.

„Lisabon znám určitě lépe než Prahu a všichni podnikatelé, kteří tam se mnou už byli, si ho zamilovali a chtějí tam jet znovu. Trik na úspěch je jednoduchý, smrsknu svou znalost Lisabonu do prodlouženého víkendu,” říká v rozhovoru pro INFO.CZ Bořivoj Líbal.

„Loni Portugalsko takto okouzlilo třeba Ladislava Blažka. Znali jsme se už dříve, navíc PwC Legal jeho společnosti poskytuje vybrané právní služby. Do Lisabonu jsme však jeli cíleně vybrat zajímavá místa, kde by mohl fotit a natáčet. Vznikla z toho nakonec kampaň na jaro a léto, která ostatně stále běží,” dodává.

A Ladislav Blažek jeho slova potvrzuje: „Pan Líbal, tak jak jsem ho měl možnost poznat, funguje jako profesionál, bez ohledu na to, jestli se zrovna zabývá právními záležitostmi nebo aktivitami v rámci Česko-portugalské obchodní komory, tudíž spolupráce nám funguje skvěle. Je naprosto evidentní, že v Lisabonu je na domácí půdě a díky jeho entuziasmu a znalostem portugalských reálií je schopen pro tuto zemi nadchnout asi každého včetně mě, který do té doby sice Lisabon jako turista a golfista znal, ale zdaleka ne způsobem, jakým ho díky němu znám dnes.”

Právě s portugalskou metropolí tak Blažek spojil svou nejnovější kampaň. „Lisabon a jeho moderní architektura, romantická zákoutí, atlantické pláže nebo přístav nám poskytly ideální kulisy pro focení a filmování této kampaně,” říká Ladislav Blažek a dodává, že kampaň Blažek travel journal JL 2018 má velkou sledovanost na sociálních sítích a prodej kolekce se v meziročním srovnání zvýšil.

„Naši návrháři na této kolekci spolupracovali se světově proslulými italskými výrobci látek Cerruti a Loro Piana a naším cílem bylo ukázat exkluzivitu těchto skvělých materiálů v reálném životě. Konkrétně obleky jsme ušili z odlehčené merino vlny nebo její směsi s mohérem, který je do horkého léta naprosto bezkonkurenční. Len z Normandie a egyptská bavlna pak dominují převážně v košilích nebo blejzrech,” popisuje Blažek.

Zacílí Blažek na Portugalsko nový online obchod?

Pro Blažka je portugalský trh zajímavý, staví se k němu podle svých slov velmi pozitivně: „Nicméně do budoucna bych velmi rád naši pasivní obchodní bilanci vyrovnal. Již 25 let zde nakupujeme zejména vlněné látky s příměsí pružného vlákna lycry a rovněž zde zadáváme výrobu obuvi do kolekce Blažek jeans. Moje zkušenosti s našimi portugalskými partnery jsou tedy dlouhodobé a opravdu velmi dobré.”

A Ladislav Blažek pro INFO.CZ naznačuje i své další plány: „Pro portugalské muže je velmi důležité vypadat a cítit se dobře. Kultura oblékání je tady tradičně velmi vysoká. Kupní síla se stále zvyšuje a konkurence v našem segmentu dosažitelného luxusu není příliš velká. Dovedu si tedy představit, že na tento trh zacílíme náš nový mezinárodní online obchod, který v současné době intenzivně připravujeme.”