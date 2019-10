Advokáti vystaví i skleněné oko K. H. Franka. Připomenou tak bojovníky proti totalitě | info.cz

Advokátní komora vybrala celkem deset právníků, na jejichž příbězích demonstruje nejen snahu o spravedlnost a zachování standardů práva na obhajobu, ale rovněž osobní statečnost a hrdinství. Konkrétně půjde o Kamilla Reslera, Jiřího Křížka, Jaroslava Borkovce, Rastislava Váhalu, Františka Hejného, Dagmar Burešovou, Otakara Motejla, Jána Čarnogurského, Jiřího Machourka a Milana Hulíka.

Jejich osudy ilustrují dějiny 20. století, projdeme s nimi totiž jak vylučováním advokátů z komory z rasových důvodů, procesy s nacisty i odpůrci komunistického režimu, dostaneme se ale třeba také k pokusu o ozbrojené odstavení Klementa Gottwalda od moci. INFO.CZ je mediálním partnerem celého projektu a jednotlivým osobnostem, stejně jako souvislostem dané doby, se bude věnovat ve velkém seriálu, který začne tento týden.

Hlavním autorem projektu je advokát a polistopadový politik Petr Toman, který na něm spolupracoval zejména se spisovatelem Ondřejem Šebestou, ale rovněž s dalšími badateli. Odborně pak projekt garantuje známý historik Petr Blažek.

„Projekt Advokáti proti totalitě vznikl ze dvou impulsů, které se protnuly ve stejný okamžik. Do Právnické síně slávy vstoupil v lednu 2018 JUDr. Jiří Machourek, nonšalantní advokát známý statečnou obhajobou brněnských disidentů v 70. a 80. letech minulého století. Uvědomili jsme si, že takových osobností má česká advokacie ve své historii daleko více, pouze se na ně zapomíná,“ popisuje pro Advokátní deník Petr Toman a dodává:

„Druhým impulsem byl silný pocit, že veřejnost v posledních letech přestává rozumět postavení advokacie a její úloze v právním státě. Bohužel nejen laická, ale i odborná. Útoků na nezávislost advokacie a snah o narušení základního principu, na němž po léta stojí, totiž principu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a jeho klientem, začalo přibývat.“

Petr Toman o projektu rovněž mluvil na loňských oslavách 100 let české a slovenské advokacie.

Advokáti proti totalitě. Nový projekt zmapuje osudy právníků, kteří bojovali proti komunistům

Oko K. H. Franka i Motejlův popelník

Zmíněná odborná konference, stejně jako vernisáž výstavy proběhnou 5. listopadu, poté bude expozice přístupná široké veřejnosti. Ve stejné době se začne prodávat rovněž stejnojmenná kniha, kterou doplní ještě webová prezentace.

Nejvíce pozornosti přitáhne patrně právě výstava, na níž bude vedle dobových dokumentů a fotografií k vidění rovněž množství osobních předmětů, spojených jak přímo s advokáty, tak s procesy, kterých se účastnili.

„Málokdo ví, že měl K. H. Frank skleněné oko. Kamill Resler musel v době obhajoby dokonce řešit, zda jej může Frank nosit i v době vazby a následného soudního procesu. Nám se podařilo Frankovo skleněné oko získat. Pro připomenutí Reslerovy obhajoby a toho, co vše musí obhájce pro svého klienta zajišťovat, bude vystaveno,“ upozorňuje pro INFO.CZ na jednu z věcí Petr Toman. Na výstavě má být k vidění například také talár Otakara Motejla či jeho osobní popelník.

Co plánují bnt a White & Case

Projekt finančně podpořilo množství partnerů, výrazně se do něj zapojily i některé advokátní kanceláře. Jednou z nich je bnt attorneys in CEE, která listopadové události připomene i dalšími cestami. „Více jak polovinu našeho týmu dnes tvoří kolegové, kteří se narodili až v 90. letech nebo byli v revoluční době malými dětmi. Chtěli bychom si proto listopadové události důstojně připomenout také v rámci našeho týmu,“ říká partner kanceláře Tomáš Běhounek.

Se společností Post Bellum tak právní firma chystá projekt Hrdinové. „Během společného setkání a workshopu se zaměstnanci přesunou v čase do reálné dobové události. Budou mít možnost vcítit se do skutečných hrdinů, svědků a aktérů zlomových okamžiků. Zjistí, co jsou schopni a ochotni obětovat pro své ideály. Zkusí unést pocit, že jejich rozhodnutí může v prostředí totality fatálně ovlivnit životy desítek lidí. V advokátní kanceláři je také řada kolegů, jejichž rodinní příslušníci měli kvůli svým protitotalitním názorům pohnutý osud. I jejich činy a postoje bychom chtěli na společném setkání představit,“ plánuje marketingová manažerka kanceláře Monika Kofroňová.

„V rámci společných prostor kanceláře bude také uspořádána minivýstava s názvem „89&MY“. Vystaveny budou fotografie a artefakty, které se podaří kolegům najít v domácích archivech a které mají vztah k nim samotným a roku 89 nebo k listopadovým událostem. Na závěr vzpomínkového programu je plánován společný běh „Běž & Pamatuj“ s představením zajímavých či historicky významných míst tehdejší revoluční Prahy,“ dodává Kofroňová. bnt si výročí připomene i Havlovou Žebráckou operou, na kterou zve své partnery do Divadla ABC.

Například pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře White & Case pak oslaví letošní výročí ve spolupráci s Pamětí národa v pražské Lucerně akcí nazvanou 30 let svobody. „V rámci večera proběhne tichá aukce tematických fotografií z archivu Paměti národa. Výtěžek bude použit na další natáčení a uchovávání příběhů 20. století,“ stojí na pozvánce.