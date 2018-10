Advokátní sazby porostou. Trh se pere o dobré právníky a kanceláře je musí zaplatit

Advokátní trh čekají významné pohyby. Kancelář Wolf Theiss, která do svých řad nedávno získala bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a přední expertku na firemní kriminalitu Jitku Logesovou, chce totiž výrazně růst. Její pražská pobočka by se měla minimálně ztrojnásobit. Nové lidi nabírají i nedávno vzniklé kanceláře. Už nyní si přitom firmy stěžují na nedostatek kvalitních uchazečů o práci, zejména začínajících advokátních koncipientů. Potřeba nových pracovníků tak bude mít logicky vliv na nástupní mzdy a tím patrně také na hodinové sazby a další advokátní odměny.

Nová partnerka původem rakouské advokátní kanceláře Wolf Theiss Jitka Logesová to v rozhovoru pro INFO.CZ oznámila jen tak mimoděk. Firma, do které společně s bývalým ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO) před pár týdny nastoupili, aby vybudovali nový tým korporátních investigací, hodlá v Praze významně růst, během dvou až tří let bude potřebovat minimálně dalších 24 právníků.

„Pražská kancelář by teď měla podstatným způsobem a velmi rychle růst, minimálně se v horizontu dvou až tří let ztrojnásobí,” uvedla Jitka Logesová s tím, že v současnosti má Wolf Theiss v Praze 12 právníků.

O kolik peněz si dnes řekne začínající koncipient?

Sehnat takové množství nových lidí na českém, respektive pražském, trhu nebude v současné situaci vůbec jednoduché. Prakticky všechny větší advokátní kanceláře si totiž stěžují na nedostatek kvalitních uchazečů o zaměstnání, zvláště mezi začínajícími advokátními koncipienty.

Logicky to pak má vliv na nástupní mzdu, kterou požadují. Ta se tak bude, soudě podle informací z trhu, v případě čerstvých absolventů právnických fakult s minimem praktických zkušeností pohybovat někde na úrovni průměrné mzdy, začínat bude zhruba na úrovni 30 tisíc korun. S dalšími zkušenostmi pak finanční požadavky logicky porostou, a to klidně i na dvojnásobek.

Zkušenější právníci s praxí, kteří již za sebou mají advokátní zkoušky a také několik let v právním byznysu, si přitom mohou říci ještě o daleko vyšší částky, u těch nejlepších půjde i o 100 tisíc korun a více.

Takové finanční požadavky samozřejmě znamenají pro advokátní kanceláře rovněž potřebu výrazných příjmů. Logicky tak mohou postupně zdražovat své služby, ať již ceny počítají na základě hodinových sazeb, prostřednictvím pevně dané výsledné odměny, nebo třeba kombinací obou těchto způsobů.

Sniehotta Legal se rozšiřuje o dalšího společníka

O nové lidi má totiž zájem nejen Wolf Theiss, personálně se rozšiřují také další kanceláře. Například nově vzniklá firma Sniehotta Legal, která se hodlá v průběhu času podle slov jejího zakladatele Michala Sniehotty zařadit mezi středně velké hráče, mění svou vlastnickou strukturu, v listopadu do ní nastupuje nový společník Lukáš Vajda.

„Přechází k nám z Deloitte Legal, dlouhodobě působil v kanceláři Brož, Sokol, Novák. Dále je například členem sekce pro trestní právo České advokátní komory. Z toho vyplývá i jeho specializace na trestní právo, trestní odpovědnost právnických osob a obecně compliance. Zaměřuje se však i na pracovní a zdravotnické právo a zejména zastupování klientů v soudních řízeních,” potvrdil pro INFO.CZ Michal Sniehotta.

Nedávno kancelář posílili ještě advokát Jan Tulis a daňová specialistka Monika Galambosi. Díky Tulisovi, který sídlí v Brně, tak kancelář rozšířila svůj záběr intenzivněji i na Moravu a Slezsko.

„Ve Sniehotta Legal bude mít na starosti především zastupování klientů kanceláře v soudních řízeních a poskytování právního poradenství v sektoru nemovitostí a dopravy,” uvedl Sniehotta s tím, že se Tulis dlouhodobě specializuje například na letecké právo.

„Monika Galambosi je významnou posilou pro náš daňový tým. Věříme, že u nás zúročí své bohaté zkušenosti s poradenstvím v oblasti nepřímých daní. Měla by rovněž být zodpovědná za poradenství cizincům,“ popsal dále Michal Sniehotta.

Posilují ale i další

S personální novinkou se v poslední době pochlubila například kancelář Schönherr, pro níž začal pracovat advokát Jiří Marek, který do mezinárodní firmy nastoupil z Řanda Havel Legal. „Jiří se zaměřuje na oblast práva obchodních společností/fúzí a akvizic, bankovnictví, financí a kapitálových trhů, energetického práva a mediálního práva,” uvedla kancelář.

Nástupy nových lidí v poslední době pravidelně oznamuje například i nová a ambiciózní kancelář Arrows, která vznikla na začátku letošního roku fúzí třech menších právních firem a výrazná je zejména v regionech.

Současné posuny na advokátním trhu a nával práce však mají vliv i na neprávní profese, pracující v tomto oboru. Například z White & Case tak do již zmíněné pražské kanceláře Schönherr přešla Tereza Bečanová, její nová business development managerka.