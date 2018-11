ANALÝZA: Kolik milionů vydělávají advokátním firmám jednotliví právníci?

INFO.CZ nabízí analýzu jednotlivých možností, jak číst výsledky Právnické firmy roku.

Interpretace č. 1: Jde o vítěze a poražené

Domácí právnickou firmou roku letos společnost Epravo.cz vyhlásila kancelář Havel & Partners, mezinárodní právnickou firmou roku pak Weil, Gotshal & Manges.

Obě firmy si odnesly i po dvou soškách v jednotlivých odborných kategoriích. Firma řízená Jaroslavem Havlem takto uspěla v Právu obchodních společností a v Duševním vlastnictví, lidé vedení Karlem Muzikářem v Právu hospodářské soutěže a v Řešení sporů a arbitrážích.

Dvě odborné ceny v letošní Právnické firmě roku dostala už jen jediná kancelář, a to Rowan Legal, která uspěla v Telekomunikacích a médiích a v Právu informačních technologií.

Ostatní firmy odešly ze slavnostního večera v pražském paláci Žofín maximálně s jednou cenou, řada z nich se ale musela spokojit také jen s figurací na nižších úrovních žebříčku.

Možné je se v této souvislosti zamyslet i nad tím, zda všechny kategorie mají stejnou úroveň. Patrně se totiž nepojí se stejně náročnou obtížností práce. Dalším rozdílem může být například i hospodářský výkon v jednotlivých oborech.

Interpretace č. 2: Jde o tržby

Ale pokud se zaměříme čistě na tržby a obratová kritéria? Jedničkou českého trhu je Havel & Partners, dvojkou White & Case, trojkou Dentons, čtyřkou Weil, Gotshal & Manges a pětkou CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Alespoň z uchazečů o Právnickou firmu roku, kterou zveřejnilo Epravo. Některé důležité kanceláře totiž v soutěži chyběly a s tímto pořadím by mohly ještě zamíchat.

Rozdíl mezi jedničkou a pětkou je obratově více než dvojnásobný. Postupně se rozdíly stírají, největší kanceláře jsou mezi sebou odstupňovány desítkami milionů, což nemusí být v celkovém poměru těchto čísel až tak zásadní kritérium.

Interpretace č. 3: Jde o čísla na právníka

Na tržby se ale jde podívat rovněž další optikou, tak jako to udělalo i Epravo. A ta je pro jednotlivé advokátní hráče možná ještě důležitější. Prakticky totiž napovídá, kolik může majitelům kanceláří zůstávat ve vlastních kapsách.

Jde o takzvané tržby na právníky. Zdejší první pětka kanceláří se částečně potkává s tou obratovou, do hry ale vstupují i další kanceláře a dokonce ji i na dvou místech ovládají.

Na vrcholu tohoto pořadí je totiž firma Čermák a spol., řízená Karlem Čermákem jr., synem loni zesnulého právního doyena, bývalého ministra spravedlnosti i někdejšího předsedy České advokátní komory Karla Čermáka. S fantastickými tržbami 13 milionů korun na právníka. Firma vděčí za svůj úspěch i poměrně úzké specializaci, věnuje se totiž zejména duševnímu vlastnictví, průmyslovým právům a dále obchodnímu a občanskému právu.

Jak již bylo zmíněno, Duševní vlastnictví má v rámci Právnické firmy roku vlastní kategorii. Kancelář Čermák a spol. v ní ale, možná s ohledem na výše popsané překvapivě, nezvítězila, když cenu brala, jak již stojí výše, kancelář Havel & Partners.

Dvojkou v tomto žebříčku je, stejně jako obratově, White & Case s 11 miliony na právníka. „Určitě se řadíme mezi ty největší kanceláře na trhu, a to s rozumným počtem lidí, ti ale musí občas pracovat o něco více než u konkurence,” říká ostatně v připravovaném rozhovoru pro INFO.CZ řídící partner této kanceláře Petr Pánek.

Trojkou pak je Baker McKenzie s osmi miliony korun na právníka, následují Dentons se 7,5 miliony korun a s podobnou částkou rovněž Weil, Gotshal & Manges.

Jak jste si jistě všimli, z první pětky pak vypadne co do počtu právníků největší česká advokátní kancelář Havel & Partners, byť je obratově podle prezentovaných čísel největší. Je to ale logické, pracuje v ní násobný počet právníků oproti největší konkurenci. Z první pětky v tomto ohledu úspěšnější hráči vytlačili rovněž kancelář CMS.

Mohli bychom se podívat i na další čísla. Meziročně například procentuálně nejvíce rostla kancelář Žižlavský.

Interpretace č. 4: Umístění v kategoriích

Pojďme ale ještě do hlubších úrovní žebříčku Právnická firma roku. V jednotlivých odborných kategoriích, kterých bylo letos 17, jsou totiž kromě hlavních vítězů uváděny v abecedním pořadí i takzvané velmi doporučované a doporučované kanceláře. Jak se právě v těchto nižších třídách umístili třeba celkoví vítězové a obratoví lídři trhu?

Velmi slušně. Nejúspěšnější v tomto ohledu byla právě kancelář Havel & Partners, která se objevila prakticky ve všech kategoriích. Slovo prakticky je použito z toho důvodu, že tato firma sice není v Trestním právu, tam se však mezi velmi doporučované kanceláře probojovala s ní úzce spolupracující firma Seifert a partneři.

„Je to naše partnerská kancelář, na společných případech pracujeme jako integrovaný tým. Toto řešení jsme zvolili proto, abychom mohli nezávisle poskytovat komplexní poradenství i v trestněprávní oblasti. Pokud se věnujete pouze compliance a neděláte živé trestní kauzy, brzy se vzdálíte realitě. Potřebujeme tedy spolupracovat s kanceláří, která se trestnímu právu a obhajobám v trestním řízení skutečně věnuje v plném rozsahu a na denní bázi,” popisoval jejich vztah v rozhovoru pro INFO.CZ Jaroslav Havel.

Havel & Partners uspěla například i ve specializovaném Sportovním právu, v němž jinou kancelář z obratové první pětky nenajdeme. White & Case takto chybí ještě v Duševním vlastnictví, Veřejných zakázkách, Pracovním právu a v již zmíněném Trestním právu.

Samozřejmě je nutné dodat, že ne všechny kanceláře se profilují ve všech oceňovaných oborech a v některých například ani nepůsobí.

Dentons a Weil, Gotshal & Manges nejsou shodně v šesti kategoriích. V případě prvně zmíněné kanceláře jde o Právo obchodních společností, Duševní vlastnictví, Právo informačních technologií, Veřejné zakázky, Sportovní právo a Trestní právo.

U Weil Gotshal & Manges se jedná o Právo informačních technologií, Pracovní právo, Sportovní právo, Trestní právo a Daňové právo.

CMS pak chybí ve většině odborných kategoriích, celkem v 10. Jde o Právo obchodních společností, Právo hospodářské soutěže, Developerské a nemovitostní projekty, Fúze a akvizice, Restrukturalizace a insolvence, Kapitálové trhy, Veřejné zakázky, Sportovní právo, Trestní právo a Daňové právo.

Interpretace č. 5: Jak si stojí vítěz Chambers

V tomto ohledu se můžeme podívat rovněž na letošního vítěze vůbec nejprestižnější mezinárodní právní ceny Chambers. Tu získala za Českou republiku kancelář Clifford Chance. Na Právnické firmě slavila jediné odborné vítězství, a to za Fúze a akvizice.

Své postavení ale potvrdila na úrovni velmi doporučovaných či doporučovaných kanceláří. Podobně jako trojka a čtyřka trhu chyběla jen v šesti kategoriích: Duševním vlastnictví, Právu informačních technologií, Veřejných zakázkách, Sportovním právu, Trestním právu a Energetice a energetických projektech.

Tato poprvé udělovaná kategorie byla ostatně rovněž zajímavá. Mezi velmi doporučovanými kancelářemi se v ní objevilo všech pět zmíněných nejsilnějších hráčů, ale i další kanceláře. Vítěz však byl jen jeden: Řanda Havel Legal.

Interpretace č. 6: Malí, ale silní

Dostáváme se tak k ještě užším specializacím a řekněme i butikovým kancelářím, zaměřujícím se ať již zcela, nebo z větší části, jen na určitý úsek právního poradenství.

Například v Právu hospodářské soutěže se tak mezi velmi doporučovanými objevila zcela zaslouženě malá kancelář Nedelka Kubáč advokáti, v pracovním právu stále ještě nový hráč Legalité a ve Sportovním právu zase Radostová & Co.

Specifickou kategorií bylo Trestní právo, v níž tradičně vyhrál se svou kanceláří Tomáš Sokol, ale z oné velké pětky se v ní (s určitou výjimkou Havel & Partners prostřednictvím již výše zmíněné úzce spolupracující kanceláře) žádná kancelář neumístila.

Žebříček totiž v tomto ohledu dále ovládli specialisté, například Gřivna & Šmerda, Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, Jelínek & Partneři, KŠD Legal či Toman, Devátý & partneři.