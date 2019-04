Ať mě Zeman nepošle na Ústavní soud, modlí se teď i respektovaní. A Gerloch je zpátky mezi „svými“ | info.cz

Že Gerlochovo odborné postavení z dlouhodobějšího hlediska nijak neutrpí, lze vyčíst i z toho, jací lidé mu projevují otevřeně svou přízeň.

Oba šéfové zmíněných komor souhlasili s jeho kandidaturou a neotočili se k němu zády ani nyní, i když na akci z pracovních důvodů - stejně jako rektor univerzity Tomáš Zima, pod jehož záštitou probíhala - osobně nedorazili. Neúspěch spojený s Gerlochovou kandidaturou tak pomalu odeznívá.

Stal by se ústavním soudcem Ježíš Kristus?

Kubera jako první politik už koncem loňského roku potvrdil, že prezident Miloš Zeman jmenování Gerlocha novým ústavním soudcem skutečně navrhne. Jeho šance tehdy označil za dobré. V té době se totiž zdálo, že by Gerloch měl vzhledem ke svým odborným kvalitám celkem bez problémů projít.

Začátkem roku ale vystoupil bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a s ním rovněž soudce Ústavního soudu Vojtěch Šimíček se svědectvími o nestandardním chování Miloše Zemana či jeho nejbližšího okolí směrem k justici. Gerloch byl následně některými médii a některými politiky vykreslen jako člověk, který jde prezidentovi na ruku, což ale opakovaně odmítal.

Zastával se ho ale i šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Jasně to řekl například v pořadu Interview ČT 24: „Znám ho osobně. Byl to skvělý kandidát na ústavního soudce po odborné i lidské stránce. Jeden dobrý známý mi říkal bonmot, že kdyby Miloš Zeman nominoval na ústavního soudce třeba Ježíše Krista, tak by v tomto Senátu neprošel. Mě mrzí, že tohle musel podstoupit pan profesor, že si tam zahrají na kádrovací komisi.“ Senát se podle něj měl zabývat odborností a tím, co má Gerloch za sebou pozitivního.

„Musím kolegu právníka advokáta a předsedu Sněmovny Vondráčka upozornit, že má skutečně z části pravdu. Ježíš Kristus by v Senátu na ústavního soudce neprošel. Ne však proto, že by jej navrhoval Zeman. Ale proto že nemá právnické vzdělání a nebyl 10 let činný v právnickém povolání,“ reagoval pak na Twitteru senátor Václav Láska, šéf Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21.

Prezidenta bych odmítl

Tyto události mají stále ještě svou dohru. Podobně jako Vondráčkův „dobrý známý“ teď totiž vidí situaci i další lidí, kteří by mohli připadat prezidentovi v úvahu jako další kandidáti na ústavní soudce. Což je myšleno v obecné rovině, nemířím tím na dva vlivné soudce, které Zeman už dříve jako možné nominanty jmenoval, sice šéfa Městského soudu v Praze Libora Vávru a již zmíněného Romana Fialu.

INFO.CZ se takto setkalo s názorem, že mnozí respektovaní právníci by o nominaci od Miloše Zemana nyní ani v teoretické rovině nestáli. Obávají se totiž toho, že Senát může jakéhokoliv kandidáta skutečně blokovat jen kvůli tomu, že jej navrhl právě prezident.

Někteří jsou prý rozhodnutí prezidenta i odmítnout, protože nechtějí riskovat veřejnou skandalizaci, která postihla právě Gerlocha.

Údajně prý není jisté ani to, že Zeman ještě dalšího kandidáta vůbec navrhne, i když toto sám koncem března potvrdil. Tomu, že nejde o dobrou zprávu zejména pro spravedlnost jako takovou, už jsme se věnovali.

Kniha plná kapacit

Zpátky ale k prezentované knize. Ta nese název Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí a vychází z loňské odborné konference, připomínající 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Do publikace, kterou vydalo plzeňské Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, přispělo více než 50 autorů z různých právnických profesí a Gerloch ji společně s Katarzynou Žák Krzyžankovou editoval.

Mezi autory jednotlivých statí vynikají třeba emeritní rektor Univerzity Karlovy Karel Malý, současný děkan pražské právnické fakulty Jan Kuklík či jeden z jeho předchůdců Vladimír Kindl.

Do knihy přispěli například i emeritní ústavní soudce Pavel Mates, bývalý ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR Jan Bárta nebo současný proděkan pražské právnické fakulty Michal Tomášek.