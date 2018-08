Banky versus právníci. O bezzubém právu a jiných světech píše Daniela Kovářová

Vysoká škola, profesní zkoušky ani desetiletí praktické advokacie vás nepřipraví na každodenní realitu. Svět práva je totiž na hony vzdálen skutečnému životu, a když právník narazí na korporaci, svázanou jednotnými postupy a vytvrzenou IT odborníky, může si soudní rozhodnutí zarámovat, ale prakticky s ním mnoho nepořídí. My právníci si sami mezi sebou vyprávíme o jemných nuancích práva, přeme se rozdílu mezi instituty a hádáme se o zákonná ustanovení, zatímco skutečný svět se nám směje nikoliv za zády, ale někdy dokonce přímo do obličeje. Jako potvrzení této trudné skutečnosti vám budu vyprávět jeden tklivý příběh.

Zemřel můj otec a skončilo dědické řízení či slovy platného práva řízení o projednání jeho pozůstalosti. S maminkou jsme byly jedinými dědičkami a uzavřely dědickou dohodu, podle níž máti získala podíly na nemovitostech a já tatínkovy účty ve třech bankách. Jak říká § 1479 obč. zákoníku, dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, v případě mého otce 23. května 2018. Konečné usnesení ostravského soudu o vzniku dědického práva nabylo právní moci 14. srpna 2018 a říká se v něm, že jako dcera nabývám práva a povinnosti k jednotlivým účtům přesně označeným čísly.

Majíc v ruce usnesení s vyznačenou doložkou právní moci vydávám se do první banky (Moneta Money Bank) v naivním přesvědčení, že přece v době elektronické nemůže být nic těžkého ťuknutím do počítače změnit majitele účtu z mého otce na mě. Koneckonců jsem přece právník, a tak vím, že mé dispoziční oprávnění k účtům a financím vzniklo už ke dni 14. srpnu 2018. Brzy se však ukazuje, jak se mýlím. Slečna na přepážce si ode mě ochotně bere tatínkův úmrtní list a usnesení, vše řádně okopíruje, naskenuje a odešle do centrály banky v Praze s komentářem, že to na ústředí musí schválit a že mi do 14 dnů dají vědět.

V prvním okamžiku vidím rudě. Pak se právník ve mně nadechne a několik dalších minut argumentuje občanským zákoníkem i pravomocným soudním rozhodnutím. Nikdo přece nic schvalovat nemusí, protože držím v ruce vykonatelný titul, podle něhož mám už 14 dní právo disponovat s účtem i s jeho zůstatkem! Slečna na přepážce je ale neoblomná. S povzdechem opouštím banku, o jejímž vedení si nemyslím nic pochvalného (to na ústředí nesedí žádný právník, aby jim to vysvětlil?), a přesouvám se do České spořitelny, kde měl tatínek dolarový účet a na něm pár desítek dolarů. Čekám stejnou odpověď, ale zde jsou poučenější. Pán, který mě obsluhuje, rozumí pravomocnému rozhodnutí a je připraven dolary převést do jiné banky nebo mi je vyplatit v hotovosti. Cestu do dolarové destinace neplánuju, a tak si chci tatínkův účet ponechat. Pán se snaží, mlátí do klávesnice, hledá v nastavení, ale ukazuje se, že systém mu nedovolí přejmenovat majitele.

Nakonec vymyslí spásné řešení: banka mi vyplatí valuty v hotovosti, já je obratem vložím do pokladny a založím si valutový účet. Vrtím hlavou, protože takový Kocourkov podporovat odmítám, navíc pobočka nemá valutovou pokladnu a musela bych do centra Plzně a vše opakovat. Nechci přece nic jiného, než co je psáno v dědickém rozhodnutí, tedy že jsem nabyla práv a povinností k příslušnému dolarovému účtu. Mladý muž se na mě hezky usmívá, ale neví, co má dělat, je totiž ve volbě variant svázán počítačovým programem, který mu neumožňuje nic jiného než zrušení účtu a převod korunového ekvivalentu na jiný můj účet nebo výplatu valut v hotovosti. Společně nadáváme na programátory, kteří do systému tuto možnost nezanesli. Jako kdyby nikdy dříve nikdo neumíral a nebylo třeba změnit jméno majitele účtu. Jako kdyby Česká spořitelna nikdy neslyšela o právním nástupci vlastníka účtu. Mezitím si blahořečím, že jsme se tak s maminkou dohodly, protože společného majitele mít účet nesmí vůbec. Po chvíli se ukazuje, že mladý muž je navzdory úřednímu šimlu mužem na pravém místě. Nabízí mi vypracování písemné stížnosti, do které formulujeme neschopnost systému změnit majitele.

Čeká mě ještě třetí banka, kterou je ČSOB. S klidem filozofa jsem připravena na podobné peripetie, protože procesy nastavené nejspíš bankovní matkou v zahraničí jiný postup nedovolují. Právník ve mně už utichl, protože co nadělá, když je bankovní postup protiprávní? I v této bance se mě ujímá milý mladík, který mi nabídne zrušení účtu, převod zůstatku na stávající účet v mé bance nebo změnu majitele, nic z toho se však nemůže odehrát ihned, protože všechny změny i zde musí schválit ústředí a zejména právní odbor. V tuto chvíli už mě nic neudivuje. Podepisuji spoustu dokumentů, souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), podpisový vzor, prohlášení, neboť jsem kdysi byla politicky exponovaná osoba, a po 40 minutách jsem konečně hotova. Když jsou všechny papíry podepsány, zajímám se o další postup.

Dostanu nějakou informaci na vědomí? Co když ústředí změnu neschválí? Jejich stanovisko by sice bylo v rozporu se soudním rozhodnutím, ale co zmůže platné právo a vykonatelný titul ve světě, v němž se hraje nikoliv podle práva, ale podle korporátních pravidel? Přemýšlím, který z mých spolužáků pravidla sepsal, ale odpověď na žádnou z otázek nedostávám, protože systém na zpětnou informaci klientovi nepamatuje. Hezká ilustrace moci a nerovnosti, resp. kdo je v tomto vztahu pánem a kdo prosebníkem. Mladý muž je ovšem slušnost sama, ochotně si na mě bere e-mail a ještě večer mi píše, kdy asi bude vše vyřízeno a kdy se mám znovu dostavit do banky.

Za pár dnů mě kontaktuje Moneta, kterou jsem navštívila jako první. Má pro mě dobrou zprávu: ústředí schválilo převod účtu z tatínka na mě, a tak se mám dostavit na pobočku k dalšímu řízení. Rozhoduji se pro zrušení účtu a rozdělení zůstatku na dva účty. Banka ovšem mé přání opět odmítá, protože systém dovoluje odeslat finance pouze na jediný účet. Boj vzdávám a podřizuji se byrokracii, zatímco vy se určitě bavíte, jaké jsem v letních vedrech věru měla osvěžující povyražení. Jen uvnitř mé horkem zmožené hlavy se líhnou provokující komentáře: založit si účet trvá okamžik, stejně jako zaplatit mobilem lístek do kina nebo otevřít úvěr a hned z něho čerpat. K čemu takové komplikace?

Pointa na závěr není nijak uklidňující: bankovní svět platné právo ani pravomocné soudní rozhodnutí neuznává a oprávněné nároky klientů nenarazí na neochotu pracovníků, ale na omezené možnosti systému, tedy rigidnost centrál a na malou představivost programátorů. Zjevně jsou na tom bankovní experti, právníci i informatici stejně. Žijí si ve svých profesních bublinách, zatímco skutečný život se koná docela jinak, jinde a podle docela jiných pravidel.

JUDr. Daniela Kovářová je pražská advokátka specializující se na právo rodiny, prezidentka Unie rodinných advokátů, předsedkyně redakční rady Rodinných listů, spisovatelka a bývalá ministryně spravedlnosti. Vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a spolupořádá a moderuje akce Stálé konference českého práva.