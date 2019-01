Baxův antizemanismus je složitější. Rezignoval teď ale na kariéru ústavního soudce. Týden v právu J. Januše

Josef Baxa se rozhodl otevřeně promluvit o tom, jak prezident Miloš Zeman přistupuje k justici. Stranou by ale neměl zůstat ani kontext celého toho rozhovoru. Jedna právní událost od začátku roku střídá druhou, a tak nechme stranou brexit i onoho souzeného důchodce a podívejme se třeba na stanovisko Clifford Chance ke kauze Huawei, financování kampaně Aleše Gerlocha nebo na to, že na Twitteru už působí i Nejvyšší státní zastupitelství.

Emeritní předseda Nejvyšší správního soudu Josef Baxa, nyní jeden z jeho předsedů senátu, vyhlásil otevřenou válku prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Deníku N poskytl na justiční poměry nezvykle přímý a útočný rozhovor, v němž Zemana nařkl z mnoha nepravostí.

„Měl jsem několik málo příležitostí se s prezidentem setkat – a on nevybočil ze svého stylu. Jednak kritizoval, jednak poučoval, ale málokdy naslouchal tomu, jak přenastavit fungování soudů tak, aby plnily roli, kvůli které existují. Natožpak aby se zeptal. Překvapilo mě také, jak místy pofidérní informace o justici má. Na jejich základě vytváří a veřejně prezentuje různá klišé o nefunkční justici. To pro mě bylo zklamání,“ dočteme se v rozhovoru.

Baxa mluví dále například i o tom, jak mu prezident vyčítal rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a rozporoval nezávilost soudců.

Pojďme se však podívat trochu do historie. Josef Baxa měl jasné představy o tom, jak by to s „jeho“ soudem mělo dopadnout poté, co opustí pozici předsedy. A měl jistě i přesnou vizi, jak bude vypadat jeho další kariéra. Postupem času se stalo veřejným tajemstvím, které snad i probleskovalo do veřejného prostoru, že by mu měl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský přepustit svou pozici a sám se ideálně stal šéfem Nejvyšší rady soudnictví, která ale dosud neexistuje. Pro všechny by šlo o ideální postup a mohla by z něj těžit i Česká republika jako taková.

Nicméně právě duo Rychetský a Baxa začalo být v jednu chvíli pro Zemana až příliš silné a dominantní. A evidentně se rozhodl, že jej odstřihne a přestane mu naslouchat. Rychetský, jehož oficiální mandát dál pokračuje, zůstává i přes své předešlé sliby v čele Ústavního soudu a Baxa přišel o justiční funkcionaření. Oboje je škoda. Kdo jiný než předseda Ústavního soudu by měl dodržovat sliby a kdo jiný než člověk, který vybudoval jeden z nejrespektovanějších soudů v zemi, by měl ve své činnosti pokračovat ideálně někde jinde.

Zeman ale Baxu v poslední době v ničem neposlechl, zejména ho nevyslyšel v tom, kdo by měl soudu nově šéfovat. A Baxa promluvil tak, jak promluvi až nyní. Nikoliv v předešlých měsících a ani letech. Tahle všechna fakta musíme brát rovněž v úvahu.

Pokud je pravda, že Zeman chtěl s Baxou jeho další kariéru zobchodovat, slouží dřívějšímu předsedovi Nejvyššího správního soudu k naprosté cti, že něco takového neudělal. To je samozřejmě důležité zdůraznit.

Každopádně už Zeman Baxu nikam nenavrhne a nejmenuje. Pokud se tedy Josef Baxa v minulosti opakovaně vyjádřil v tom duchu, že pozice ústavního soudce by si skutečně považoval, minimálně po dobu prezidentování Miloše Zemana na ni může zapomenout. Po tomto rozhovoru už zcela určitě.

O setkávání se politiků a soudců a justičním lobbingu jako takovém si stále myslím to, co jsem psal před týdnem. Baxa se ovlivnit nenechal, i když se potkali. A o to jde. Jen je otázkou, proč o tom všem promluvil právě až teď.

Čalfa do Plzeňské teplárenské, Trojan do nové firmy

Jeden advokátní přestup teď střídá druhý, situaci se budeme podrobněji věnovat v příštím týdnu. Teď snad jen zachyťme, že někdejší premiér Marian Čalfa, který je mimochodem advokátem a po revoluci založil časopis Právní rádce a byl jeho prvním šéfredaktorem, nyní nastoupil do vedení Plzeňské teplárenské. Informoval o tom deník E15.

Stranou bychom neměli nechat ani vznik nové advokátní kanceláře tdpA, za níž stojí jako téměř poloviční vlastník Lukáš Trojan a jeho další kolegové, dříve působící v KŠD Legal. Sledovat jejich další osudy, stejně jako to, co se dál bude dít v KŠD Legal, bude dost důležité.

Nejen proto, že je Trojan jeden z nejvýznamnějších českých obhájců a expertů na trestní právo a významným reprezentantem Unie obhájců, ale rovněž vzhledem k tomu, že tady půjde o opravdu velký byznys.

Clifford Chance o Huawei

Z veřejného povědomí se velmi rychle vytrácí kauza spojená s firmou Huawei. Hospodářské noviny ale nedávno přinesly zásadní vyjádření šéfa české pobočky Radosława Kedzii ohledně potenciální spolupráce firmy s čínskou špionáží.

„Interpretace jedné z největších právních společností v Londýně − Clifford Chance − říká, že Huawei nemá žádnou takovou povinnost, protože jde o globální společnost.“

A tohle už není stejné plácání, jako když něco říká prezident Miloš Zeman v Týdnu s prezidentem. Clifford Chance je jedna z nejrespektovanějších advokátních kanceláří na světě. Patří do takzvaného Magic circle, tedy k těm vůbec nejtradičnějším a nejprestižnějším britským právním firmám.

A třeba v České republice loni obdržela cenu Chambers, to vůbec nejvýznamnější advokátní ocenění, na které si mohou tyto právní firmy sáhnout.

Gerlocha stála kampaň skoro milion

Prorektor Univerzity Karlovy a někdejší děkan její Právnické fakulty Aleš Gerloch patrně brzy předstoupí před Senát a bude se ucházet o místo ústavního soudce. Naplno již uzavřel loňskou senátní kandidaturu, když i prostřednictvím svého facebookového účtu zveřejnil informace o financování své kampaně.

Soutěž o Senát stála téměř milion korun, přes půl milionu zaplatil Gerloch ze své kapsy. Do horní komory se sice nedostal, nabyté zkušenosti, o nichž mluvil v rozhovoru pro INFO.CZ, ale může využít ve své akademické činnosti. A dost pravděpodobně brzy i jako ústavní soudce.

Nejvyšší státní zastupitelství na Twitteru

Na Twitteru už můžete sledovat i Nejvyšší státní zastupitelství. Tak si to nenechte ujít.