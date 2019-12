Benda: Musíme vyřešit staré exekuce, ne přerozdělovat trh | info.cz

Sněmovna nedávno v prvním čtení schválila dvě zásadní změny v oblasti exekucí. Jednou z nich je tzv. exekutorská teritorialita. Co si o tomto systému rovnoměrného přidělování nových exekucí soudním exekutorům myslíte?

Já jsem od začátku nepřítelem tohoto systému, protože mám pocit, že nejde o nic jiného než o to přerozdělit trh v exekučním řízení. Žádné jiné zásadní dopady a výhody to nemá a povede to jen k tomu, že všichni exekutoři budou mít zajištěnou práci bez ohledu na to, jestli jsou schopní, nebo neschopní svoji práci vykonávat. Pokud bych něco pokládal za špatné řešení, tak je to právě tento typ teritoriality.

Druhý návrh, který by měl vyřešit současné problémy exekucí, je tzv. model sněhulák, který by znamenal slučování exekucí na jednoho dlužníka k jednomu exekutorovi. Na nedávné konferenci Fórum věřitelů jste uvedl, že v tomto systému tušíte jisté problémy. Jaké?

Mluvili jsme o tom už někdy začátkem roku na setkání s ministrem spravedlnosti. Poukazovalo se mj. na riziko toho, že velké exekutorské domy ještě více narostou a ty malé naopak zahynou. Zároveň že hrozí i taková nebezpečí, jako že si dlužník například může potenciálně vybírat exekutora. A to tak, že si někde přihlásí fiktivní pohledávku. Nebude to věřitel, nebude to ten, komu má být zaplaceno. Nevidím to jako moc šťastný model.

Tvrdíte o sobě, že nejste velkým příznivcem jakékoli regulace a spíš než přijímat další komplikované zákony by se podle vás v zákonech mělo škrtat. Co byste v oblasti dluhů a jejich vymáhání zjednodušil? Případně spatřujete v této oblasti nějaké problémy, které by přece jen bylo žádoucí řešit na zákonné úrovni?

Tak ukazuje se, jak na exekučním řádu, tak na insolvenčním řádu, že už jsou to tak neuvěřitelně složité předpisy, že jim kromě jejich vykonavatelů vůbec nikdo nerozumí. Občas ani soudy. To je zásadní chyba.

Co se týče řešení problémů do minulosti, tak si myslím, že bychom měli celý stav nechat nějaký čas žít a fungovat a prostě chvilku počkat, jaké problémy se objeví po všech těch novelách, které už byly přijaty.

Jestli se ještě něco má řešit, tak si myslím, že to jsou staré dluhy, které tam visí 10–15 let. Není vyřešeno, jak je odepsat, není vyřešeno, jak je zrušit. To si myslím, že je otázka, která by mohla zlepšit situaci v České republice.

