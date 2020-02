Benešová chce zbavit soudce Sotoláře taláru. Podala kárnou žalobu | info.cz

Sotolář byl již Benešovou postaven dočasně mimo službu. Proti tomuto kroku podal podle zjištění České justice námitku. „Námitky dr. Sotoláře proti rozhodnutí o dočasném zproštění byly doručeny soudu včera,“ uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová. O námitce nyní rozhodne kárný senát.

Benešová by podle zákona o soudech a soudcích Sotoláře funkce nemohla dočasně zprostit, pokud by mu kárný žalobce nenavrhl v kárné žalobě odejmutí taláru. A k takovému kroku předseda městského soudu v Praze Libor Vávra ve svém návrhu nepřistoupil. Navrhl pouze jeho zproštění funkce předsedy senátu. Proto Benešová musela podat razantnější návrh. „Paní ministryně podala dne 11. 2. 2020 kárný návrh proti JUDr. Sotolářovi, ve kterém navrhuje kárnému soudu, aby jej odvolal z funkce soudce. Právě v návaznosti na tento návrh došlo minulý týden k dočasnému zproštění JUDr. Sotoláře z funkce soudce,“ reagovala Lucie Machálková z tiskového odboru ministerstva.

V kárné žalobě Libora Vávry jde konkrétně o to, že soudce Sotolář coby předseda senátu měl zasahovat do některých částí protokolů z hlavního líčení a upravovat je tak, že neodpovídala průběhu hlavního líčení. Na to upozornili ve svém odvolání sami obžalovaní a opakovaně to konstatoval i Vrchní soud v Praze, když rušil rozhodnutí Sotolářova senátu. Podle Machálkové stojí kárná žaloba Benešové na totožných prohřešcích.

Trestní oznámení na Sotoláře také podal Nadační fond proti korupci. Podle informací České justice patří Alexandr Sotolář mezi ty soudce, kteří bazírují na svém původním rozhodnutí a, jemně řečeno, velice neochotně akceptují názory odvolacího soudu, což má jít někdy až na samu hranu zákonnosti. Na stranu druhou již měl soudce Sotolář dvakrát našlápnuto přejít k Nejvyššímu soudu, což však ani jednou nedopadlo. O jeho právní erudici se také pochvalně České justici vyslovili i někteří odborníci na trestní právo. Znám je však také mezi personálem MS v Praze tím, že ne zcela respektuje pracovní dobu, což způsobuje například problémy s eskortami Vězeňské služby či u zapisovatelek.

