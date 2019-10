Benešová chystá přísnější kárná řízení. Plán je terčem kritiky soudců | info.cz

„Máme zásadní připomínky k prodloužení lhůty, stejně jako k institutu podmíněného zastavení kárného řízení,“ řekla deníku E15 šéfka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová.

Znamenalo by to, že možní vinicí by žili až rok v nejistotě, zda budou kárně obžalováni. Nad podmíněně potrestanými by se pak vznášela hrozba tvrdší sankce. „Byli by vystaveni většímu tlaku,“ míní Zemanová.

Proti kterémukoliv soudci podávají kárné žaloby – například kvůli závažnému porušení povinností, průtahům sporů nebo odborným slabinám – prezident a ministr spravedlnosti. Tuto pravomoc má ministr také vůči všem státním zástupcům a exekutorům. Předsedové soudů a vedoucí návladní žalují jen své podřízené. Kárné senáty řeší desítky případů ročně.

