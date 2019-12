Benešová: V zákonu o státním zastupitelství dolaďujeme poslední aspekty s Pavlem Zemanem | info.cz

Benešová o zákonu mluvila rovněž na říjnovém sněmu Soudcovské unie, kdy uvedla, že „zákon podléhá až příliš hysterii a zbytečně se prožívá“, přesto o něm chtěla dále vyjednávat. „Ale nelze ustupovat do nekonečna,“ uvedla rovněž Benešová.

Státní zástupci mají dlouhodobě problém zejména se zamýšleným složením výběrových komisí, kde by podle nich mělo ministerstvo spravedlnosti, vzhledem k nominaci soudce jako jejich pátého člena, většinu.

Podle všeho jsou daleko práce také na novém trestním řádu. „Tolik diskutovaný trestní řád se snažím uspíšit, pracovní komise se schází, ti, kteří tam docházejí, to mohou potvrdit. Budu se snažit, aby byl ještě v tomto volebním období předložen tak, jak má být,“ uvedla ministryně.

Její slova potvrdil rovněž předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. I podle něj by měl být nový trestní řád předložen ještě v tomto volebním období.

„Výměna ministra se nedotkla na tomto procesu, takže plníme naprosto plán legislativních prací. Byl odbaven zákon o soudech a soudcích, který čeká na první čtení a požádala jsem o jeho přednostní zařazení. Byl odbaven exekuční řád, který je po prvním čtení v poslanecké sněmovně,“ popsala pak aktuální stav některých dalších důležitých zákonů Marie Benešová.

„Rovněž tak zákon o oznamovatelích bude co nejdříve dán do eKLEPu a pokud jde o hromadné žaloby, je to těžší materie, zřejmě velmi ještě diskutovaná. Tento proces byl v rámci legislativní rady vlády podruhé přerušen, nicméně splnili jsme požadavky, které legislativní rada vlády měla a bude rovněž předložen do vlády,“ uvedla pak k dalším očekávaným právním předpisům ministryně spravedlnosti.