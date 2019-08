Brněnská práva stagnovala, ujížděl nám vlak. Chci fakultu vrátit do hry, říká nový děkan Škop | info.cz

Letos v dubnu jste se ujal funkce děkana brněnské právnické fakulty. Co vás přimělo kandidovat do jejího čela?

Přišlo mi, že bych naši fakultu mohl posunout trochu dopředu. Měl jsem dojem, že situace na ní je uzavřená. Že fakulta stagnuje a ostatní právnické fakulty jí utíkají. Tak jsem si říkal, proč ji nezkusit trošku otevřít a vrátit ji, takříkajíc, do hry. A asi nejlépe, jak bych to mohl dělat, bylo právě z funkce děkana.

Říkáte, že jedním z motivů vaší kandidatury byl pocit, že brněnská práva zaostávají za ostatními. Přitom ale byla tradičně považována za lídra. V čem podle vás stagnují?

Tohle se dobře poslouchá, za to vám děkuju! Já měl dojem, že se ostatní právnické fakulty tak nějak velmi rychle přizpůsobují. Takový náskok jsme už několik let mohli mít i my. Ne velký, ale mohli jsme být třeba stále na špici našich právnických fakult. Ony jsou zkrátka adaptabilní.

A čemu se podle vás přizpůsobují?

Změnám ve studiu. Otevírání vůči studentům. Novým otázkám a tématům. Jakmile zůstaneme takoví, jací jsme teď, tak budeme neustále zaostávat. Budeme dělat pořád jen to, co nám jde, a najednou zjistíme, že se svět nějak posunul. A přitom bychom měli být stále připraveni, že se něco může dít a změnit.

K takovému závěru jste určitě dospěl na základě nějakých konkrétních zkušeností, poznatků, podnětů. Můžete uvést alespoň jeden konkrétní příklad?

Konkrétním příkladem je třeba magisterský studijní program. Ten je na všech fakultách tím hlavním, dominantním. Studuje v něm nejvíc studentů a nejvíc se o něm mluví. A já měl po změně vysokoškolského zákona, na základě které jsme akreditaci magisterského studijního oboru museli změnit na studijní program, dojem, že jsme to udělali jen formálně. Jen tomu dali novou nálepku. Řekli jsme, už to není obor, odteď je to program.

A teď je otázkou, jestli bychom takovou jednoduchou proměnou studijního oboru na program, která není ideální a má celou řadu nedostatků, opět všechno nazakonzervovali na dalších deset let. Protože pokud ano, tak o těch deset let přijdeme. Proto je podle mne vždycky lepší pokusit se při nějaké změně o něco nového. Využít ji a zkusit prosadit něco nového. To znamená sledovat vývoj okolo nás tak nějak v reálném čase a nereagovat na něj až zpětně. Protože to už ty ostatní právnické fakulty budou možná lépe připravené než ta naše. Dobře, budeme třeba čtvrtí nejlepší v republice. Jenže to u nás znamená poslední.