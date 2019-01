Brněnské divadlo, kde Ježíš „znásilňoval“, skončí před soudem. Už se ví, kdy bude řešit Dukovu žalobu

Městský soud v Brně nařídil na 18. března jednání o žalobě kardinála Dominika Duky, kterou Duka podal kvůli kontroverzním divadelním hrám na Centrum experimentálního divadla (CED) a na Národní divadlo Brno. Vyplývá to z justiční databáze InfoSoud. Dukova žaloba se týká uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání, žádá omluvu. K žalobě se připojil také Dukův právník Ronald Němec.