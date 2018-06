Česká justice: Tři soudci soudu v Uherském Hradišti čelí kárné žalobě

Tři soudci Okresního soudu v Uherském Hradišti čelí kárné žalobě. K Nejvyššímu správnímu soudu je na ně podal předseda Krajského soudu v Brně Milan Bořek. Dnes to uvedl server Česká justice . Důvodem jsou podle webu zejména průtahy při rozhodování a vyhotovování rozsudků. Server dodal, že v důsledku podání žalob již rezignovala předsedkyně uherskohradišťského okresního soudu Hana Kurfiřtová.

Bořek podání kárných žalob serveru potvrdil. Dokud je však nebudou mít soudci doručeny, odmítl věc dále komentovat. Ze stejného důvodu odmítli vyjádření také všichni tři soudci. U jednoho z nich je podle České justice navrhován trest zbavení funkce soudce, neboť již byl v minulosti dvakrát kárně postižen. Zastupující předseda soudu Petr Šťastný server řekl, že pokud by kárný senát návrhu na zbavení funkce soudce vyhověl, způsobilo by to okresnímu soudu komplikace v jeho práci.

Předsedkyně okresního soudu Kurfiřtová oznámila kvůli kauze svoji rezignaci už na začátku května, řekla webu zástupkyně tiskového odboru ministerstva spravedlnosti Alžběta Šírková. Server dodává, že Kurfiřtová na sebe v minulosti upozornila sporem o chátrající věznici v Uherském Hradišti, kdy se vzepřela Andreji Babišovi a odmítala ji převést na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.