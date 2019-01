České soudy versus terorismus: Případ seniora, který nastražil stromy na koleje, není první

- V únoru 2016 zadržela turecká policie na letišti v Istanbulu Čecha Jana Silovského. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu, a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu (IS). Tureckým policistům se muž přiznal, ti ho poslali zpět do Česka. Silovský se nejdříve doznal i českým vyšetřovatelům. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi. Silovský, který má psychické problémy, později zpochybnil, že se chtěl v Sýrii skutečně zapojit do bojových akcí IS. U soudu řekl, že do Sýrie nejel zabíjet, ale nechat se tam zabít. Krajský soud v Plzni mu za podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu uložil trest tři a čtvrt roku za mřížemi. Kvůli schizoidní poruše, kterou potvrdili znalci, uložil soud Silovskému ochranné léčení v ambulantní formě. Odvolací Vrchní soud v Praze trest zpřísnil na šest let, rozsudek poté potvrdil i Nejvyšší soud.

- V září 2017 soud osvobodil pětici anarchistů, kteří čelili obžalobě z přípravy teroristického útoku na vlak. Podle obžaloby zakopali dvě zápalné směsi složené z benzinu, polystyrenu a rostlinného oleje v dubnu 2015 poblíž chuchelského železničního mostu, kde se měl útok odehrát. Pražský městský soud je zprostil obžaloby. Zproštění loni v březnu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl odvolání státního zastupitelství. Jednání, které obžaloba vyhodnotila jako přípravu teroristického útoku, nebylo dle soudu trestným činem.

- Koncem roku 2017 poslal soud do vazby Dominika Kobulnického, který čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku. Muž je obviněný i z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, konkrétně IS a Kavkazského emirátu. Kriminalisté nalezli v pražském bytě mladého Slováka chemikálie k výrobě výbušniny a návodná videa. Letos 3. ledna pražský městský soud Kobulnického ponechal ve vazbě. Muž si na vazbu dříve neúspěšně stěžoval i u Ústavního soudu (ÚS). Z usnesení ÚS vyplývá, že Kobulnický konvertoval v roce 2015 k islámu a že na facebookovém profilu sdílel fotografie a příspěvky, které podle kriminalistů propagovaly terorismus.

- Loni v listopadu soud poslal do vazby bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který čelí obvinění z podpory terorismu. Pražské vrchní státní zastupitelství k případu sdělilo pouze to, že tři lidé jsou obviněni z účasti na teroristické skupině, z podpory a propagace terorismu a z financování terorismu. Za tyto zločiny jim hrozí až patnáctileté tresty vězení. Podle informací médií se stíhání týká i Shehadehova bratra Omara a Omarovy ženy.

- Bulhar Nikolaj Simeonov Ivanov byl loni v říjnu odsouzen na 40 měsíců ve vězení za to, že vyhrožoval Pákistánu teroristickými útoky. Trest včetně osmiletého vyhoštění z ČR mu v prosinci pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Mladý muž se svou výhrůžkou domáhal toho, aby Pákistán propustil Češku zadrženou kvůli pašování heroinu.