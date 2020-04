Čeští advokáti pronikají dál na Balkán. bnt už v Rumunsku pracuje pro Bosch i Tchibo | info.cz

Mezinárodní právní firma bnt attorneys in CEE nově vstoupila na rumunský trh, kde se spojila s advokáty Gilescu Valeanu & Partners. Její kanceláře v Bukurešti a Temešváru tak nesou rovněž značku bnt. „Rumunsko má za sebou téměř 10 let stabilního ekonomického rozvoje, považujeme ho za strategickou příležitost k expanzi, a proto jsme se rozhodli přizvat náš nový tým. Nové rumunské kanceláře umožní bnt posílit její růst na trhu právního poradenství v regionu střední a východní Evropy,“ uvedla řídící partnerka bnt attorneys in CEE Margareta Sovova. Další záměry na Balkánu přitom nedávno naznačil v rozhovoru pro INFO.CZ například i partner kancelář Kinstellar Kamil Blažek.