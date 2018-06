Cesty k Evropě 4: Počátky obchodování se západními trhy. Komentář Michala Tomáška

Evropská dohoda o přidružení zemí střední a východní Evropy k někdejším Evropským společenstvím měla mnoho přívlastků a charakteristik. Hlavně se zdůrazňovalo, že není vstupenkou do Evropského společenství (ES). Počátkem 90. let byla totiž touha našich občanů, a tím i po jejich hlasech prahnoucích politiků, stát se co nejrychleji součástí západoevropských uskupení takřka nezřízená. Dohoda měla založit do 10 let od účinnosti zónu volného obchodu mezi námi a ES, v níž bude probíhat volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a plateb, nikoliv však volný pohyb pracovníků.