Cesty k Evropě 6: Konec československé federace. Komentář Michala Tomáška

V pondělí po volbách bylo v ministerstvu zahraničí jako v úle. Převažovaly názory, že se „věc vyřeší“, ale já sám jsem byl k dalšímu osudu federace dost skeptický. V průběhu léta se události daly do pohybu, který vyústil ve známou dohodu o rozdělení Československa. To už ovšem běžel ratifikační proces federální Evropské dohody. Federální shromáždění s ní vyslovilo souhlas už v dubnu 1992 a obecně se počítalo s tím, že ratifikační proces bude všemi členskými státy a ES završen tak, aby mohla Evropská dohoda vstoupit v platnost k 1. lednu 1993. Tyto naděje zpražilo stanovisko Evropské komise, s nímž nás na poradě 28. září 1992 (tehdy to ještě nebyl svátek české státnosti) seznámil hlavní vyjednavač a náměstek ministra zahraničí Zdenko Pírek: v případě rozdělení země bude ratifikační proces v členských státech zastaven a bude nutné vyjednat nové dohody, zvlášť pro ČR a pro SR. Všichni jsme si představovali, že se původní federální dohoda převezme jako celek, pouze budou nahrazeny názvy přidružujících se zemí. To byl ovšem omyl.

Před Vánocemi 1992 jsem dorazil do Bruselu se zvláštním pocitem diplomata země, která přestává existovat. Navíc okolo nás panovala tísnivá atmosféra. Belgičané se obávali československého příkladu pro případné posílení choutek vlámských separatistů. Vysvětlování bylo ovšem úkolem bilaterální ambasády. Naše mise při ES se plně ponořila do přípravy nové asociační dohody. Ponor to byl dost hluboký, protože orgány ES vystoupily s požadavkem zařadit do české dohody tzv. „suspenzívní klauzuli“. Ta umožňovala jednostranně zasáhnout do provádění Evropské dohody v případě, pokud by smluvní strana ve své domácí a zahraniční politice neprojevovala „úctu k demokratickým zásadám a lidským právům, jakož i k zásadám tržní ekonomiky“. Požadavek vzbudil v Praze velké pozdvižení. Dokonce nejvyšší místa, míněno ta úplně nejvyšší nad Vltavou, se cítila téměř uražena představou, že bychom snad mohli projevovat nedostatek úcty k lidským právům.

Hbitě jsme dostali úkol lobovat u členských států proti takovému požadavku, a to dvěma zásadními argumenty: budeme znevýhodněni vůči Maďarsku nebo Polsku, a dále: Česká republika je ta nejdemokratičtější země s tou nejvyšší mírou úcty k základním právům a svobodám. A tak jsme se rozešli po bruselských misích členských států, hlavně podle svých jazykových preferencí. Pavel Telička navštívil misi britskou, mě přijal rada francouzské mise při ES pro právní záležitosti (conseiller juridique). S francouzskou zdvořilostí mi vysvětlil, proč musí být „suspenzívní klauzule“ zařazena a závěrem mi dal najevo, že si můžeme povídat, co chceme, ale že bude po vůli Komise a členských států. Pavel Telička nedopadl o mnoho lépe.

Nám právníkům naší mise v Bruselu byl ovšem důvod příslušného požadavku jasný. V té době byla už ve vysokém stádiu ratifikace nová Smlouva o Evropské unii, která ve svém článku 6 zakotvovala vazbu na Evropskou úmluvu o lidských právech a v článku 7 mechanismus pozastavit výkon členských práv těm zemím, která základní práva nedodržují. Navíc se připravovalo zasedání Evropské rady v Kodani, které povinnost mít v asociační dohodě „suspenzívní klauzuli“, zakotvilo pro všechny další země. Proti železné logice Komise tak stanuly romantické představy Prahy o naší výlučnosti. Přes jejich neúspěch, nikoliv poslední. Evropská dohoda s ČR byla i se „suspenzívní klauzulí“ nakonec 4. října 1993 podepsána v Lucemburku, následně ratifikována a vstoupila v účinnost 1. únorem 1995.