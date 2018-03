Cesty k Evropě: Na počátky českého lobbování v EU vzpomíná profesor Michal Tomášek

Českem obchází strašidlo czexitu. Euroskepse se šíří a obhájci našeho setrvání v Evropsk é unii bijí na poplach. Vyzývají každ é ho pravověrn é ho Evropana, aby psal o Unii a vyzdvihoval výhody našeho členství. Tak é já jsem byl osloven, abych přiložil ruku k dílu, a hned jsem přemýšlel, jak to udělám. O Unii toho bylo, je a bude napsáno hodně. Lze ještě vůbec říci ně co nov é ho? Abych se vyhnul tomuto dilematu, napadlo mě napsat ně co star é ho.

Redakci INFO.CZ jsem navrhl, že bych mohl zavzpomínat na některé příběhy, které jsem za bezmála třicet let práce s evropským právem zažil. Ohlas byl sice příznivý, ale jsem si vědom, že do budoucna záleží na čtenářích, jak takové vzpomínání přijmou. Všechny vzpomínky jsou koneckonců subjektivní. Budu se proto snažit vybrat jen ty, které poukazují na nějaký objektivní jev evropského práva. Číňané mají přísloví: sladké, kyselé, slané i hořké, vše jsem ochutnal. Já jsem Evropskou unii poznal z více pohledů: jako úředník, jako diplomat, jako bankovní expert a jako univerzitní profesor. Hodlám proto přinést příběhy, které budou různé úhly pohledu reflektovat.

Souhrnný název mého vyprávění „Cesty k Evropě” lze vykládat buď jako vzpomínku na postup k našemu členství a jeho průběh, anebo jako snahu dobrat se k chápání Evropy a evropanství. Jestliže dnes nejsme se vším, co se týká našeho členství v EU spokojeni, pak je třeba si klást otázku, do jaké míry za to může Unie a do jaké míry si za to můžeme my sami. Zda jsme něco při vyjednávání našeho přidružení a později přistoupení nemohli udělat sebevědoměji a lépe. Později pak, zda jsme jako členové EU vždy dobře hájili a prosazovali své zájmy. I hledání odpovědí na takové otázky mi bylo vodítkem pro výběr mých vzpomínek.

Jedním z nosných principů evropského práva je, že EU nemůže udělat nic, co nechtějí členské státy. Je veřejným tajemství, že jednotlivé členské státy mají v unijních orgánech své vlivné zástupce, kteří jsou tam schopni vylobbovat takřka cokoliv. Máme-li pocit, že nám Unie křivdí, měli bychom, se zamyslet, proč my takové schopnosti lobbovat nemáme.

Matení názvů

Do praxe evropského práva jsem musel skočit rovnýma nohama v létě 1991 po návratu ze studia na University of Virginia v USA v novém pracovním zařazení na tehdejším Federálním ministerstvu zahraničních věcí. Z pražské právnické fakulty jsem v něm neměl průpravu žádnou, protože předlistopadové Československo neuznávalo ES, a tedy ani jeho právo. Je ovšem zajímavé, že ani za mého studia v Paříži se evropské právo jako samostatný předmět nevyučovalo a bylo rozptýleno do dílčích předmětů jako správní právo, mezinárodní právo, popřípadě obchodní právo. K ukotvení samostatného předmětu evropského práva došlo na francouzských univerzitách až v průběhu 90. let, tedy zhruba v době, kdy byla založena v roce 1993 katedra evropského práva na pražské právnické fakultě.

Jednoho krásného dne, který ve skutečnosti vůbec krásný nebyl, mi ministr zahraničí Jiří Dienstbier uložil, abych mu připravil odpověď na dopis občana, který se horšil nad tím, že pan ministr používá pojmy Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství, Evropská společenství a Evropská unie a že patrně neví, o čem mluví. I vyložil jsem, že Evropská společenství se skládají z Evropského hospodářského společenství (kterému se začínalo říkat Evropské společenství), Evropského společenství pro atomovou energii a Evropského společenství uhlí a oceli. Pojem Evropské unie v té době představoval vizi nového uspořádání, kterou později petrifikovala Maastrichtská smlouva.

Obecným poučením z této historky je, že se evropská integrace vyznačuje poměrně složitou terminologií, kterou obecný lid ne vždy chápe. Výše uvedené členění dnes už neexistuje díky zrušení pilířové struktury EU a ukotvení její právní subjektivity Lisabonskou smlouvou. Příslušné terminologické zjednodušení je, budiž mi to dovoleno, jednou z mála předností tohoto smluvního dokumentu. Ale i tak je dnešní unijní terminologie velmi spletitá, což určitě nepřispívá k čitelnosti její produkce mezi obyvatelstvem, a tedy ani k její popularitě.

Pan ministr byl zřejmě s mým podkladem spokojen, myslím, že ono vysvětlení ještě při nějaké příležitosti použil. Spokojen byl asi i tazatel, alespoň jsem neslyšel, že by se byl ještě ozval. Já sám jsem pak byl „odměněn“ tak, že jsem se stal dalším ze dvou referentů FMZV pro oblast evropského práva. Tím prvním byl Pavel Telička. Později mě mnoho úředníků už českého ministerstva zahraničí nemělo příliš v lásce, ačkoliv mě vůbec neznali. Pan státní tajemník Telička jim totiž na jejich námitky, že mají moc práce, odpovídal, že v oněch dobách jsme na to byli dva, a také jsme to zvládli.

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. je proděkanem Právnické fakulty UK v Praze, vedoucím jejího katedry evropského práva a profesorem tohoto oboru