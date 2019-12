Co můžeme čekat od Havel & Partners, White & Case, PRK Partners, Skils či Deloitte Legal? | info.cz

Advokacie byla letos poměrně v klidu, nesledovali jsme v ní výrazné přesuny a posuny, jako tomu bylo v loňském roce. Zrekapitulujme si tak dění v pěti vybraných firmách, které patří ke špičkám trhu co do obratu, počtu lidí či nápaditosti svého byznysu a zároveň se při komunikaci o svých aktivitách neuzavírají před světem. Toto dění rovněž nasvědčuje tomu, co od advokátního trhu čekat v příštím roce. Co tedy bylo klíčové v Havel & Partners, White & Case, PRK Partners, Skils a Deloitte Legal?

Havel & Partners

Největší česká advokátní kancelář s tržbami skupiny okolo 800 milionů korun přišla s řadou nových věcí i letos. Nejen že interně povyšovala a novým partnerem se stal například Petr Kadlec, angažovala také například několik důležitých manažerů či daňové konzultanty z Tax Advisory Services.

„Daňové právo patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem našich služeb. Prakticky u každé privátní nebo korporátní transakce, investice nebo jakékoliv obchodní činnosti dnes klienti požadují nejenom právní, ale i špičkový daňový servis. Vzrůstající poptávka po těchto službách v rámci jednoho komplexního poradenského balíku nás vedla k postupnému rozšiřování týmu specialistů na daňové právo,“ uvedl směrem k tomuto poradenství řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Koncem roku pak firma oznámila rovněž návrat do Ostravy. Letos otevřela pobočku i v Plzni. „Ostravskou kancelář jsme zakládali již v roce 2006. V roce 2015 však došlo ke změně v jejím fungování, kdy se část tamních právníků osamostatnila a následně založila vlastní advokátní kancelář Forlex. Protože však za poslední dva roky poptávka po právních a daňových službách směřující na naši kancelář výrazně stoupla, rozhodli jsme se ukončit obchodní spolupráci s Forlex na lokální bázi a postupně v Ostravě opět vybudovat samostatné zastoupení naší kanceláře,“ uvedl Havel.

White & Case

Kancelář White & Case se rozhodla ukázat trhu, že řadu věcí jde dělat i jinak, než je obvyklé, a to nejen tím, že se letos nepřihlásila do žebříčku Právnická firma roku. Na pozici Head of Operations zaměstnala dřívějšího generálního ředitele a předsedu představenstva ČSOB Leasing Libora Bosáka. „Jeho hlavní úlohou bude spolupracovat s pražskými partnery na realizaci naší obchodní strategie, řízení pražské kanceláře a zajištění toho, abychom měli nejlepší business support tým na českém právním trhu. Věříme, že perfektně doplní náš úspěšný tým,“ popsal vedoucí partner kanceláře Petr Pánek.

Kancelář se musela přizpůsobit také přicházejícímu brexitu. „Řešili jsme, co budeme vzhledem k brexitu dělat. Hrozilo nám, že k 29. březnu 2019, což byl jeho původní termín, bude naše licence k poskytování právních služeb v ohrožení, a to jsme samozřejmě nemohli riskovat. Zákon o advokacii s takovouto situací samozřejmě přímo nepočítá a neposkytuje nám v tento moment dostatečnou jistotu.

Rozhodli jsme se tedy pro restrukturalizaci, považovali jsme to za nejbezpečnější. Sice to pro nás interně znamená více byrokracie, ale nyní působíme jako s.r.o., ve kterém máme jako čtyři equity partneři rovné díly a které je součástí globální firmy. Na provozu se přitom vůbec nic nezměnilo. Pokud jde o naše povinnosti a benefity, které máme a čerpáme ze sítě, tak tam se také nic nemění. Jako partneři jsme rovněž jednatelé, podíly ale držíme pro White & Case. Dopad na naši globální pojistku to také nemá. Doplnili jsme název, převáděl se podnik, smlouvy s klienty jsme ale měnit nemuseli,“ popsal Pánek v rozhovoru pro INFO.CZ.

Zapomenout bychom neměli ani na to, že firma uspořádala netradiční „večírek“ nazvaný 30 let svobody. „Nešlo o samoúčelnou oslavu, na níž by se u dobrého rautu v Mramorovém sálu Lucerny potkalo pár důležitých lidí, ale o ukázkovou filantropii. Právníci totiž zcela potlačili sami sebe a dali veškerý prostor Paměti národa a obětem komunistických represí. A díky dražbě fotografií ze Sametové revoluce historická témata mající svůj přímý vliv na současnost nejen otevřeli, ale umožnili je posouvat i dál,“ zachytili jsme atmosféru na INFO.CZ.

PRK Partners

Firmě řízené místopředsedou České advokátní komory Robertem Němcem se letos podařilo sesadit v Právnické firmě roku z trůnu loňského vítěze Havel & Partners. „Náš obrat se pohybuje zhruba na úrovni 300 milionů korun ročně. S asi 75 právníky na plný úvazek,“ popisoval v rozhovoru pro INFO.CZ Němec.

„Po určité době jsme se vrátili k modelu, že kancelář vede profesionální ředitel, konkrétně ekonomka Gabriela Csontosová se zkušenostmi z McKinsey. Naším úkolem je teď dosáhnout v kanceláři vyšší efektivity, zlepšit spolupráci mezi jednotlivými týmy,“ naznačil pak další plány.

„Dařilo se nám v celé řadě oblastí. Vedle transakcí v oblasti fúzí a akvizic či real estate se nám podařilo zviditelnit oddělení, které se věnuje sporové agendě, a to díky několika velkým a mediálně poměrně sledovaným mandátům. Zastupovali jsme například jednu ze žalovaných stran ve sporu o byty OKD. Šlo o pokus na uplatňování práv nájemců v podobě hromadné či reprezentativní žaloby. V první instanci soud žalobu zamítl. I když to byl poměrně malý spor, šlo o určující žalobu pro posouzení této právní otázky u dalších zhruba 40 tisíc bytů. Druhá velká kauze se týká VW a Škody Auto, vlastně dalšího pokusu o hromadné žaloby. K této práci jsme se dostali díky naší dlouhodobé spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláří Freshfields,“ shrnul pak několik zajímavých případů kanceláře Robert Němec.

Skils

Kancelář vedená Karlem Muzikářem má za sebou odchod značky Weil, Gotshal & Manges.

Vede se jí ale skvěle, což se ukazuje i na takzvaných výnosech na právníka, které firmy uvádějí v podkladech pro žebříček Právnická firma roku. „S 9,3 miliony korun je na prvním místě kancelář Skils, která si i po změně na začátku letošního roku z mezinárodní firmy na čistě českou, dokáže udržet svou pozici na trhu,“ uvedl v rozhovoru pro INFO.CZ vyhlašovatel tohoto žebříčku Miroslav Chochola, když odhlédl od výkyvů a dalších faktorů.

První velký rozhovor s Karlem Muzikářem o Skils: Jak fungují, kolik stojí a co plánují

„Máme svůj rozvinutý byznys zde, s bývalou centrálou máme několik transakcí, na kterých jsme pracovali a budeme na nich pokračovat dál. A budou samozřejmě další, na kterých budeme spolupracovat, ať už u nás nebo v zahraničí. Klienti prostě zůstávají stejní tady i tam. Jen jejich řady chceme tímto ještě víc rozšířit,“ popisoval pak začátkem roku Karel Muzikář své plány pro INFO.CZ.

Deloitte Legal

Advokátní kancelář spadající pod značku Deloitte a tím i do takzvané poradenské velké čtyřky, raketově roste. „Na trhu máme dvě kanceláře, které překročily v počtu lidí stovkovou hranici. Havel & Partners už dávno, letos nám odreportovali 193 lidí a poprvé i Deloitte Legal, kteří nahlásili 102 právníků. Na téma rozšíření služeb poskytovaných advokátními kancelářemi o další poradenské obory bylo již napsáno hodně a určitě patřím k lidem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že toto je směr a že advokacie musí jít ruku v ruce s daňovými, poradenskými a IT službami. I poslední „hitovka“ GDPR není tak právo jako poradenství. A přesně takto to zafungovalo. Jistě je to i marketingový směr. A z kanceláří napojených na Velkou čtyřku a z jejich čísel vidíme, že je to funkční model,“ popisoval v již zmíněném rozhovoru Miroslav Chochola.

„Deloitte Legal disponuje ve střední Evropě týmy čítajícími více než 450 právníků, operuje v 18 zemích a 28 městech. To z nás činí bezkonkurenčně největší právní firmu v regionu z pohledu počtu lidí a pokrytí. Záměrně ale používám množný výraz týmy. Zatím totiž plně nevyužíváme potenciál regionální profilace a spolupráce a fungujeme jako spojení jednotlivých lokálních advokátních kanceláří,“ uvedl v říjnu tehdy nový šéf regionu střední Evropy a jinak také vedoucí partner české pobočky Deloittte Legal Jan Spáčil. Postavení a důležitost České republiky se tak může ve skupině zvyšovat.