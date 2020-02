Dentons má nejvíc právníků na světě a investuje. Změníme status quo i v ČR, říká Hink | info.cz

Česká pobočka globální firmy Dentons se v listopadu stala mezinárodní Právnickou firmou roku. Na letošní rok má podle řídícího partnera Michala Hinka velké plány. Navíc je značka byznysově rozkročená, vedle poskytování právních služeb se zaměřuje rovněž na investice do inovací, a to pod názvem Nextlaw. „Nechci prozrazovat detaily, ale můžete se těšit na další překvapení, které bude naplněním naší vize. Chceme měnit status quo advokátních kanceláří,“ říká Michal Hink v rozhovoru pro INFO.CZ.

Nedávno jste získali ocenění Právnická firma roku pro mezinárodní kancelář. Jak sami vnímáte své postavení na trhu?

Dlouhodobě jsme byli úspěšní v oblasti nemovitostí, nechceme být ale vnímáni jako butiková firma, která špičkově dělá jen jednu oblast práva. Snažíme se být rozkročeni na několika nohou, profilujeme se v řadě klíčových oblastí, v nichž bychom chtěli být vnímáni jako vedoucí kancelář na českém trhu právních služeb.

Dlouhodobě jste vnímáni skutečně zejména prostřednictvím nemovitostního práva. Jaké další oblasti jsou a budou pro vás dále klíčové?

Je to určitá cesta. Postupně se stále více profilujeme v bankovnictví a financování, restrukturalizacích a insolvencích. Intenzivně tlačíme pracovní právo. Dále pak korporátní právo, fúze a akvizice a energetiku. A v neposlední řadě je to naše sporová praxe a další obory.

Když bych se vás zeptal na nějakou významnou transakci, na níž jste v poslední době pracovali, která by vás napadla jako první?

V minulém roce jsme například radili skupině Sev.en při nákupu elektráren ve Velké Británii a v Austrálii. Šlo o práci Petra Zákouckého a našeho Energy teamu. Poměrně často se teď opakuje, že radí českým firmám při jejich expanzi v zahraničí. Jde o obrácený model, typicky totiž přichází práce z jiných velkých kanceláří, třeba z Londýna do ČR. A v tomto případě ji naopak my posíláme do sítě. Praha je vnímána jako exportér právních služeb, a to se mi jako managing partnerovi samozřejmě velmi líbí.

A jako úplnou novinku máme v půlce ledna dokončené poradenství společnostem Round Hill Capital a Blackstone Tactical Opportunities při prodeji rezidenčního portfolia vlastněného společností Residomo v ČR v hodnotě 1,3 miliardy eura švédské realitní společnosti Heimstaden Bostad AB. Poradenství poskytl náš tým pod vedením Evana Lazara. Tato transakce bude jistě jednou z významnějších M&A dealů v ČR v letošním roce.

Právě to asi posiluje vaše postavení v rámci globální firmy?

Není to jediný vnímaný element, ale je nesmírně důležitý. Dentons vznikla v roce 2013 sloučením několika kanceláří. Naší filozofií je, že si jsou firmy schopné vzájemně referovat práci, vzájemně, nejen z centrály. A tohle je příklad, že to funguje. Praha je tak v rámci globální i evropské struktury Dentons vnímána jako premiant. Pražští partneři jsou schopni generovat práci i pro ostatní kanceláře v rámci globální firmy Dentons. Praha se tak stává důležitým centrem, kde sídlí rovněž řada kolegů s celoevropskou působností.

Pořád platí, že jste co do počtu lidí největší právní firma na světě?

Je to tak. Máme celkem 18 tisíc lidí, z toho je přes 10 tisíc právníků, ve více než 175 kancelářích a více než 70 zemích. Na přelomu minulého a tohoto roku došlo a stále dochází k řadě takzvaných combinations, tedy spojení s dalšími firmami. Tento proces nehodláme zastavit ani do budoucna, oslovují nás další kanceláře, dokonce stále častěji. Není to ale růst pro růst, jde o reakci na potřeby našich klientů.

Do sítě teď tedy budou přicházet další firmy. Jaké regiony jsou pro vás teď ty zajímavé?

Jedním ze strategických regionů je Afrika, intenzivně se mu věnujeme v posledních třech letech, kdy vyhledáváme potenciální kanceláře ke spojení. Posilujeme ve Střední a Jižní Americe, poslední novinkou jsou kanceláře v Argentině a v Uruguayi, letos jsme také otevřeli kanceláře v Hondurasu a v Chile. Ve Spojených státech amerických se nyní rovněž spojujeme s další firmou, jde o vnitřní pokrytí trhu. Je tam pořád potenciál jít dál. Chceme tam vytvořit silnou národní kancelář a mít silné pobočky v klíčových oblastech USA.

Jak silní jste v Evropě?

Máme tu 1300 právníků, zhruba 340 z nich jsou partneři. Pokud bychom to porovnali se stavem kanceláře Salans (v České republice dříve působící advokátní kancelář, která se spolu s dalšími spojila do značky Dentons – pozn. redakce), jde za několik let o dvojnásobná čísla. V České republice máme aktuálně 65 právníků a 16 partnerů.

Co máme od Dentons čekat v České republice v roce 2020?

Velikost je klíčem ke kvalitě, platí to ale i globálně či evropsky. Abychom mohli být dobří, musíme být dostatečně velcí. Chceme-li dávat klientovi radu ve specifickém případě, potřebujeme experta, který to již někdy dělal, a to nejen jednou, ale vícekrát. Tento fakt je součástí naší vize. V Praze nechceme růst jen pro to, abychom tabulkově někoho předháněli, kvůli klientům ale potřebujeme ten správný tým. Určitě nás tedy zajímá rozšiřování týmu v dalších atraktivních oblastech práva. Nechci prozrazovat detaily, ale můžete se těšit na další překvapení, které bude naplněním naší vize: měnit status quo advokátních kanceláří.

V rámci advokátního trhu se neustále řeší inovace. Dentons vlastní portfolio společností Nextlaw, které mají přicházet právě s návrhy na zkvalitňování a zefektivňování právních služeb. Co chystáte v rámci těchto aktivit?

Rozhodli jsme se přímo přicházet s inovacemi a investujeme do společností, které široce zastřešujeme pod názvem Nextlaw. Vyhledáváme například startupy, které mají zajímavé produkty, z nichž by se časem mohla vyvinout zajímavá technologie pro advokátní kanceláře. Rovněž je v tomto ohledu vedeme. Dentons je tak třeba rovněž vnímat tak, že poskytování právních služeb je jedna oblast našeho zájmu a tyto investiční aktivity jsou jeho další oblastí.

A kromě technologií?

Máme třeba síť spolupracujících kanceláří, kterou nabízíme rovněž navenek. Zajímavé je rovněž Nextlaw In-House Solutions, což je asi 60 právníků, většinou bývalých šéfů právních oddělení velkých firem. Dnes jsou právníky Dentons a jsou schopni radit právním oddělením společností. Nejen s právem, ale i manažersky, systémově. Teď už nemůžeme jen sedět a čekat na zavolání od klienta, který nám přesně řekne, co potřebuje. Musíme mít vůči klientům proaktivní přístup, být už jen reaktivní by nefungovalo.

