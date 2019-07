Do Česka míří portugalské hotely zaměřené na pobyt s dětmi. Pracuje na tom spolušéf Noerru Bořivoj Líbal | info.cz

U příležitosti 100 let Masarykovy univerzity jste byl spolu s dalšími 17 právníky oceněn jako vybraný absolvent bronzovou medailí. Co na to říkáte?

Samozřejmě jsem potěšen a vyznamenání si velmi vážím, už vzhledem k tomu, mezi jakými osobnostmi jsem se ocitl. Nemohu to však vzhledem ke svému věku brát jinak, něž jako velký závazek do budoucna. Stát mezi velikány jako je pan profesor Malenovský, profesorka Pokorná, paní Lastovecká a další, pro mě bylo velkou poctou.

Vnímám to tak, že fakulta si váží svých absolventů a chtěla jim to dát najevo. Stále jsem s ní ostatně v kontaktu a na různých akcích mluvím například i o tom, že kdybych na ní nestudoval, patrně by nevznikla ani Česko-portugalská obchodní komora. Protože právě díky právnické fakultě jsem jel do Portugalska studovat. Druhým klíčovým faktorem pak již bylo, že mě podpořila současná velvyslankyně Portugalska v České republice Manuela Franco.

O komoře jsme se spolu bavili zhruba před rokem. Jak se za tu dobu posunula?

Přijali jsme některé nové členy, patří mezi ně například Unicredit Bank. Jednáme o členství také se sítí hotelů Martinhal, která se zaměřuje na pobyty s dětmi. V České republice toto víceméně chybí, je tu jen jeden hotel, který se specializuje na děti. Snažíme se jim najít i vhodnou lokalitu pro jejich hotel v České republice a pomoci jim při vstupu na český trh.

Do budoucna se plánujeme věnovat i portugalsky mluvícím africkým zemím, chtěli bychom do nich směřovat. Komunikujeme například s rovníkovým ostrovním státem Svatý Tomáš, kde se bude snad brzy otevírat honorární konzulát.

Tento rok je pro vás velmi živý. Po kratší pauze jste přešel z PwC Legal do Noerru, kde působíte jako spoluřídící partner. Jaké byly první měsíce v nové funkci?

Je to změna, vždy jsem pracoval v anglo-americké kultuře a teď je to kultura německá, která mě však velmi mile překvapila. Vše je organizovaní a strukturované, což vám dává velký komfort v tom, že přesně víte na koho se obrátit v jaké věci. Jsem také rád, že vedle sebe mám kolegyni Barbaru Kusak, s kterou sdílíme společné vize, a tak se můžeme rychleji posouvat.

Máme za sebou už také několik lokálních klientských eventů. Chceme jasně ukázat i českým podnikatelům a manažerům, že nejsme pouze pro-zahraničně orientovaní, ale že míříme i na lokální trh a chceme pracovat i na místních kauzách pro top české klienty.

A to je budoucnost Noerru v České republice? Více pracovat na místním trhu?

Řekl bych to jinak, budoucnost je neorientovat se pouze na trh jedné země, ale pracovat na společném trhu v rámci Evropy a tím klientům nabídnout nejen bohaté zkušenosti a know-how napříč trhy, ale současně jim poskytnout silné mezinárodní partnerství. Noerr působí napříč Německem, střední a východní Evropou, kancelář máme třeba i v Alicante ve Španělsku, v Londýně nebo v Rusku, spolupracujeme s kanceláří v USA. Je to plně integrovaná firma, pod jednotným vedením, která má nejen jednotnou strategii, ale zajištuje stejné standarty kvality práce v každé zemi kde působí.

Můžete tedy třeba vyrazit do Maďarska a tam nabírat klienty?

Třeba, všechno se počítá a i se to děje.

Plánuje kancelář růst?

Chce posilovat v rámci Evropy. Jak co se týká počtu lidí, tak i obratu. V České republice se chceme zaměřit jak korporátní tak privátní českou klientelu, ostatně s privátní klientelou má Noerr bohaté zkušenosti protože na ní v rámci Německa vyrostla nejedna kancelář.