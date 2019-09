Do problémů se dostávají i věřitelé. Třeba když je dlužníci podvádějí | info.cz

Vše začalo v roce 2015, kdy Ondřej po letech potkal svého kamaráda z dětství, s nímž po chvíli přišla řeč i na možnou obchodní spolupráci. Po představení projektu, pro nějž se Ondřej nadchl, byl následně seznámen s tvůrcem budoucího zařízení, které údajně dokázalo lidem šetřit spotřebu elektrické energie. „Nám se ten projekt zdál až neuvěřitelný, ale ten člověk působil důvěryhodně, měl všechna potřebná živnostenská oprávnění i určitou historii.“ A tak Ondřej se svými společníky tehdy založil společnost, do které společně investovali nemalé peníze, a která měla výrobu nového produktu na úsporu elektrické energie zajišťovat.

V té době vypadalo vše slibně. Po založení společnosti se rozběhla výroba a nově vzniklá firma měla být do dvou let schopna začít zákazníkům dodávat první hotové výrobky, které jim budou zajišťovat finanční úsporu. Prvotní nadšení ale netrvalo dlouho. Z výroby totiž dlouhou dobu nepřicházely žádné výsledky, ale pouze výmluvy, proč se vše neustále zdržuje. „Vždycky se našel nějaký zádrhel, proč ten výrobek ještě není hotový,“ vzpomíná Ondřej. Dalším problémem, na který narazili hned vzápětí, byly neshody v dokumentaci. Tehdy už pojali závažné podezření, že něco není v pořádku. „První věc, kterou jsme udělali, byla, že jsme se spojili s ČVUT a jejich laboratoří, kam jsme prototyp výrobku donesli.“ Do měsíce pak měli výsledky, které potvrdily jejich obavy: „Zjistili jsme, že nás ten člověk uvedl v omyl, a že to zařízení nefunguje a nešetří vlastně vůbec nic.“

Po tomto zjištění nastaly pro Ondřeje i jeho společníky horké chvíle, kdy museli začít urychleně jednat, jelikož se stali oběťmi podvodu. Situace se ale dále zhoršovala, neboť dotyčný na žádné telefonáty, ani e-maily s žádostí o vyřešení dané situace nereagoval. „Oslovili jsme našeho právníka s tím, co se nám stalo, a začali jsme podnikat jednotlivé právní kroky.“ Ondřej se společníky na dotyčného nakonec podal trestní oznámení a začalo soudní řízení, při kterém poškození chtěli dostat své investované peníze zpět.

„My jsme na začátku udělali jednu chytrou věc, a to, že jsme od toho člověka měli podepsané směnky, protože on měl nějaký majetek, takže my bychom nepřišli úplně o všechno.“ Dostat peníze zpět ale nebylo tak jednoduché, protože když už obviněnému nevycházelo bránit se různými výmluvami, v průběhu soudního řízení se pokusil o podvod. „Ten vymáhací proces byl velmi nepříjemný, protože veškeré kroky, které ten člověk podnikal, směřovaly k tomu, že to má zdržet, že to bude trvat roky, a dokonce spáchal i úvěrový podvod!“

Ten spočíval v tom, že když dotyčný zjistil, že ho odhalili, oslovil pochybnou společnost poskytující právní rady, která mu opatřila fiktivní dokumenty, které měly zaručit nedotknutelnost jeho majetku. Kdyby totiž Ondřej se svými společníky chtěl uplatnit onu podepsanou směnku, v případném exekučním řízení by nedostali nic, protože tyto fiktivní dokumenty uváděly vymyšlený a neexistující úvěr jako zajištěnou pohledávku. To znamená, že pokud by podvodník skončil v exekuci a jeho majetek by byl zabaven exekutorem a následně vydražen, jako první by se z utržených peněz splácela ona zajištěná fiktivní pohledávka, a Ondřej i jeho společníci by se se svými penězi mohli nejspíš už nadobro rozloučit.

„Nakonec vše dopadlo dobře a soud uznal, že se jedná o podvod a část peněz se nám vrátila zpátky,“ uzavírá Ondřej svou nepříjemnou zkušenost a dodává, že i tak se celý proces o rok prodloužil. Navíc kromě peněz ztratili i spoustu času, snahy a lidského úsilí, které do projektu vložili a už jim je nikdo nikdy nevrátí.

Před uzavřením jakéhokoli obchodního partnerství je proto vždy důležité prověření všech zúčastněných, s nimiž hodláte obchodovat. Ani to ale mnohdy nestačí, pak je dobré zajistit si před případnou investicí všechny důležité dokumenty.

