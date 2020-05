Do spolupracovníků si nenechám nikým mluvit. A klidně použiji bič, aby soud fungoval, říká Angyalossy | info.cz

I den po svém jmenování předsedou přijel do práce na Nejvyšší soud (NS) na svém Harley. A dobře si ho prohlédněte, protože to byl třeba právě on, kdo vás v devadesátých letech vezl autobusem na nějakou z dovolených po Evropě. Nový předseda Petr Angyalossy totiž při studiích práv v Brně pracoval jako dělník na železnici, hasič nebo řidič mezinárodního dálkového autobusu. „Pro mě je justice životním posláním, žiji pro ni, dýchám, jsem ochoten pro ni pracovat 24 hodin denně,“ říká o sobě nový předseda Petr Angyalossy v rozhovoru pro Českou justici.

Přijel jste dnes do práce na motorce?

Ano.

Jezdíte tak často?

Ano, když je hezky.

Kolik jste za poslední dobu dostal pokut?

Zaklepu na dřevo, nepamatuji se, kdy jsem dostal pokutu. Jak už i včera pan prezident zmínil, mám motocykl značky Harley. A to nejsou ti motorkáři, kteří jsou tzv. dárci orgánů, ale to jsou motorkáři, kteří jezdí pomalu a kochají se krajinou. Už dávno jsem vyrostl z věku, kdy jsem se snažil zkoumat, kolik ten stroj ujede maximální rychlostí. Ani vám neřeknu, jakou rychlostí ten můj může jet. V životě jsem to nezkoušel a ani nebudu. Já mám prostě rád pohodovou jízdu. Adrenalin mám v práci, nepotřebuji ho mít na motorce.

Petr Angyalossy při rozhovoru pro Českou justiciautor: Česká justice

Jedna z vašich předchůdkyň ve funkci, Iva Brožová, považuje za politováníhodné, že Nejvyšší soud nepovede první místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu Robert Fremr. Ten podle ní byl evidentně nejlepším kandidátem a jakákoliv jiná volba působí jako politizace funkce. Na druhou stranu, jak ona tak Pavel Šámal byli do funkce jmenováni za podobných podmínek, kdy jejich výběr coby předsedů nebyl zcela transparentní. To ostatně připomněla i další někdejší předsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová. Proč se podle vás přesto ve vašem případě zvedla největší vlna odporu, a to velkou měrou ze strany představitelů justice?

Těžko říct. To se musíte zeptat jich, proč na mě mají takový názor, jaký mají. Jak jsem říkal, je jasné, že ne každý musí být každému hned sympatický. Nejsem si vědom toho, že bych těmto lidem někdy něčím uškodil.

Mrzí vás to?

S určitou kritikou počítat musím. Samozřejmě nemám patent na rozum, takže kritiku přijímám a snažím se z ní poučit. Také se mi nemusí vždy všechno stoprocentně podařit. Rozhodně by mě více potěšilo, kdyby ta kritika nebyla. Ale beru ji, že ne všichni musí souhlasit s tím, jak moje nominace vznikla. Pokud chtějí, můžeme si sednout a porozprávět o tom, proč na mě mají takový názor. Pokud mají nějaké mylné nebo nedostatečné informace, já jim je klidně rozšířím. Ze své minulosti nemám co tajit. O mně si může každý zjistit a zeptat se mě na cokoliv. Nemám důvod něco tajit.

Na tiskové konferenci po svém nástupu do úřadu jste řekl, že preferujete, aby na Nejvyšší soud přišli spíše kariérní soudci. Je to tedy tak, že se trochu odkláníte od záměru svého předchůdce Pavla Šámala, který chtěl na soud přivést i soudce – akademiky?

Neřekl bych, že jde o odklon. I on to pojal tak, že pokud by sem přicházel někdo z kruhů mimo justici, tak by to byly výjimečné případy. A takový názor mám také, má jít o významné a výjimečně erudované osobnosti.

Můžete říct nějaký příklad?

To by muselo záležet na konkrétním případu a konkrétním člověku a podle toho, odkud by přišel. Jestli by to byl akademik či zástupce z advokacie. To není omezeno konkrétní profesí nebo druhem výkonu právnické praxe.

Jak na tom je v současné době Nejvyšší soud co se týče personálního obsazení? Kolik soudců chybí?

Máme tabulkové stavy pro 72 soudců. Z toho jeden soudce, doktor Fremr, je u trestního tribunálu v Haagu, takže jeho tabulkové místo je obsazené a až se vrátí, tak zase posílí naše řady. A jinak máme, pokud se nemýlím, osm stážistů. Naše stavy jsou naplněné. Musíme počítat s tím, že zhruba každý rok nám někdo odejde, protože dovrší sedmdesát let věku. Přesně nevím, kolik to letos bude soudců. Vím, že na trestním kolegiu nám budou končit ke konci roku dva soudci – doktor Bláha a doktor Mikláš. Pak budeme pravděpodobně ze stážistů vybírat, kdo by tu zůstal natrvalo a nahradil je.

Mluvil jste s panem prezidentem o tom, kdo by mohl nahradit na pozici místopředsedy soudu Romana Fialu, který ve funkci končí na konci roku? Plánujete nějaké jiné personální změny?

Co se týče personální politiky soudu, to je výlučně v mojí kompetenci. Já si do toho nenechám nikým mluvit, s kým budu spolupracovat.

Rozhovor vyšel na webu Česká justice, pokračování najdete tady >>>