Dožene Deloitte Legal jedničku trhu Havel & Partners? Posilují i další kanceláře | info.cz

Několik velkých advokátních kanceláří oznámilo v posledních dnech významné povyšování, které je mnohdy spojeno rovněž se záměrem další expanze. Důležité je v tomto ohledu zejména angažmá vedoucího partnera české Deloitte Legal Jana Spáčila jako nového šéfa regionu střední Evropy. „Jeho cílem je vybudovat nejsilnější středoevropskou advokátní kancelář pokrývající jurisdikce od Pobaltí po Jadran a Černé moře,“ uvedla kancelář. Povyšovalo se třeba také v KPMG Legal či Rowan Legal. Změní to do budoucna poměry na českém advokátním trhu?

„Deloitte Legal disponuje ve střední Evropě týmy čítajícími více než 450 právníků, operuje v 18 zemích a 28 městech. To z nás činí bezkonkurenčně největší právní firmu v regionu z pohledu počtu lidí a pokrytí. Záměrně ale používám množný výraz týmy. Zatím totiž plně nevyužíváme potenciál regionální profilace a spolupráce a fungujeme jako spojení jednotlivých lokálních advokátních kanceláří,“ popisuje současný stav Deloittte Legal Jan Spáčil a nastiňuje některé své plány:

„Především nadnárodní firmy přitom neřeší své potřeby v každém státě individuálně, ale často se dívají na celou střední Evropu jako jeden region a v nás hledají silného a spolehlivého partnera zastřešujícího právní služby pro všechny státy.“

Využít chce rovněž dalších souvislostí globálního byznysu zaměřeného na tento region: „Stejně tak stále více středoevropských firem expanduje do blízkého či vzdálenějšího zahraničí a potřebuje regionální právní expertízu a takového poskytovatele právních služeb, který pokryje celý region a zároveň zná dobře lokální specifika v jednotlivých zemích.“

Právě na základě takovýchto požadavků chce Spáčil vybudovat „silnou středoevropskou právní firmu, jejíž DNA je postaveno na těsné regionální spolupráci specializovaných právních týmů, které mají detailní znalosti jak oboru, tak lokálního prostředí, na komplexním řešení klientských potřeb prostřednictvím multidisciplinárním přístupu v úzké spolupráci s ostatními odborníky v Deloitte a v neposlední řadě na inovativním způsobu poskytování tradičních právních služeb“.

Český Deloitte Legal o sobě uvádí, že je druhou největší právní firmou na trhu a má téměř 100 zaměstnanců. Právě s takovýmto údajem operuje více tuzemských firem, jde o to, jaké pracovníky do údaje započítává. Co do obratu je ale podle posledních dostupných údajů, prezentovaných loni v rámci žebříčku Právnická firma roku ze zájemců o tuto trofej, dvojkou White & Case.

Největší právní firmou, co do počtu lidí i tržeb, je dlouhodobě Havel & Partners, která má podle vlastních údajů přes 200 právníků. Celá skupina, včetně spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, pak operuje s asi 500 lidmi a rok od roku roste.

Hrdlík partnerem KPMG Legal

Velké plány Deloittu ale nejsou jediným významným pohybem na právním trhu. I další advokátní kancelář z takzvané velké čtyřky poradenských firem, KPMG Legal, oznámila povýšení svého šéfa a záměr posilovat. Kancelář od od roku 2017 vede jako Director Martin Hrdlík, od října je nově partnerem.

„Odpovídat bude za další růst a posilování pozice na trhu,“ uvedla kancelář s tím, že Hrdlík, odborník na obchodní právo a regulace, „v KPMG od roku 2019 také zastřešuje poradenství poskytované privátní klientele a rodinným firmám“.

Velké novinky z Rowan Legal

Osm personálních posunů pak oznámila další velká kancelář, Rowan Legal, jež mimochodem od začátku října používá rovněž nové logo a také kratší adresu webových stránek, která je nově a na českém trhu stále netradičně rowan.legal. „Hlavním cílem a myšlenkou těchto změn je prezentovat Rowan Legal jako moderní společnost, která je sice z podstaty oboru tradiční v hodnotách a pravidlech, ale zároveň inovativní v řešení klientských záležitostí a nebojí se do oboru práva přinést něco nového a přemýšlet „out-of-box“. Nedílnou součástí je prezentace a formulace výstupů, kde se držíme pravidel: jednoduchost, stručnost a fakta. Toto se přesně promítá v novém korporátním designu i zkrácení webové adresy,“ uvedla kancelář.

Novými salary partnery kanceláře jsou tak od začátku tohoto měsíce Lukáš Sommer a Jiří Votrubec, takzvanými Managing Associaty Jaroslav Heyduk, Jan Měkota a Jan Tomíšek, který bude rovněž šéfovat brněnské kanceláři firmy. Irena Kolárová je nově Senior Associate, novými advokáty pak Jan Bořuta a Ondřej Brožek.

Nedávno do firmy nastoupil z Bird & Bird také Pavel Hejl. „Pavel je důležitou posilou pro náš tým zejména díky jeho dlouholetým zkušenostem z oblastí informačních technologií a duševního vlastnictví, ale i díky jeho praktickým znalostem – kromě studia informatiky Pavel pět let pracoval jako IT developer, takže umí posoudit i praktické technologické dopady právních řešení. Pavlův nástup současně znamená posílení našeho týmu zaměřeného na poskytování poradenství zahraničním klientům a umožní nám další růst i v této oblasti,“uvedl v této souvislosti partner kanceláře Michal Nulíček.