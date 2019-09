Drama na soudu v Liberci. O jeho vedení se zajímá policie, předsedkyni hrozí kárná žaloba | info.cz

ČESKÁ JUSTICE | Situace na Okresním soudu v Liberci se vyostřuje. Poté, co proti výsledkům výběrového řízení interně i veřejně vystoupila končící předsedkyně soudu Ivana Šoljaková, sepsali soudci proti jednání vedení soudu petici. Podle zjištění České justice předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl připravuje na Šoljakovou kárnou žalobu a vedení OS čelí také trestnímu oznámení, které podal místopředseda krajského soudu.

Předsedkyně Okresního soudu (OS) v Liberci Ivana Šoljaková nesouhlasí se jmenováním svého nástupce, který vzešel z dubnového výběrového řízení, v němž uspěl soudce libereckého soudu Petr Hoček. V srpnovém textu Válka na libereckém soudu: Předsedkyně obvinila svého nástupce z nezákonností jsme informovali o napjaté situaci, kvůli níž sepsali soudci petici.

Předseda zdejší soudcovské rady skončil před stávající místopředsedkyní Danou Semirádovou. Předsedkyně Ivana Šoljaková se interně k vítězi výběrového řízení Petru Hočkovi vyjádřila kriticky dvakrát: jednou tak učinila ještě před výběrovým řízením, podruhé své výhrady vygradovala v dopise, který je koncipován jako námitka proti jmenování vítězného kandidáta Hočka předsedou soudu.

Se svými názory vystoupila Šoljaková také veřejně, v pořadu Záhady Josefa Klímy na portále Seznam.cz, kde své výhrady připojili i dva místopředsedové soudu Přemysl Pechlát a v konkurzu neúspěšná Dana Semirádová. Ta podala žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Domáhala se informací týkajících se výběrového řízení na předsedu OS v Liberci a podkladů, které k tomu soud má. Odpovědí se jí dostalo, avšak posléze se objevily na webu okresního soudu, včetně příloh, kterými byly oba zmíněné dopisy Šoljakové, či interní emailová komunikace mezi soudci a vedením soudu.

Ty byly posléze na základě intervence vedení Krajského soudu v Ústí nad Labem (KS) z webu staženy, avšak právě to bylo podle informací České justice důvodem, proč místopředseda KS Roman Buchal podal trestní oznámení. Na jeho základě zahájila vyšetřování Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), které dozoruje Okresní státní zastupitelství v Liberci. V úvahu přicházejí trestné činy neoprávněného nakládání s osobními údaji či zneužití pravomoci úřední osoby.

Předseda KS v Ústí nad Labem Luboš Dörfl České justici potvrdil, že Buchal trestní oznámení podal a o věci jej informoval. Dörfl se však rozhodl ze stejného důvodu podat na předsedkyni Šoljakovou kárnou žalobu. Dörfl to sdělil České justici s tím, že pro žalobu nyní shromažďuje podklady.

Proti postupu i veřejným výrokům vedení soudu byla také soudci OS v Liberci sepsána petice. „Důrazně se ohrazujeme proti snahám vedení soudu zpochybnit výsledek proběhlého výběrového řízení, a to i cestou veřejné dehonestace vítěze výběrového řízení Mgr. Petra Hočka. Názory vedení soudu uveřejněné v médiích (zejména v pořadu „Záhady Josefa Klímy“) se neshodují s názory nás, podepsaných soudců. My, podepsaní soudci, respektujeme průběh a výsledek výběrového řízení. Naopak, současný postup vedení soudu (jehož členkou je i druhá kandidátka Mgr. Ing. Dana Semirádová) dle našeho názoru poškozuje dobré jméno našeho soudu i celé justice,“ stojí mj. v petici, kterou podepsala většina tamních soudců.

Předsedkyně Šoljaková své kroky setrvale obhajuje. „To, co jsem učinila, bylo sdělení okolností, které podle mého názoru mohou zpochybňovat vhodnost navrženého soudce ke jmenování předsedou soudu. Ve vztahu ke kolegovi Hočkovi jsem nejbližší funkcionář, který vykonává dohled, a který disponuje nejširším okruhem informací k jeho osobě. Jestliže tedy instrukce Ministerstva spravedlnosti umožňuje paní ministryni nejmenovat prvního kandidáta (a znovu připomínám, že jsem nikdy nezpochybňovala to, že se kolega umístil jako první v pořadí), pokud se dozví o okolnostech, které jeho vhodnost zpochybňují, pak jsem tedy v souladu s Instrukcí č. 100/2014-OJ-ORGV/3, konkrétně § 11 odst. 1 takové informace sdělila. Instrukce přímo předpokládá, že se týkají již vítězného a navrženého kandidáta, tj. neřeší se tím výběrové řízení, ani jeho výsledek, ale čistě konkrétní osoba, které z něho vzešla. Rozhodnutí je pak na paní ministryni, jen ona se rozhodne, zda jmenuje či nikoliv, a měla by k takové úvaze mít všechny informace,“ uvedla v odpovědi pro Českou justici Šoljaková.

