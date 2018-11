Exekuce by mohly zlevnit. Díky snížení DPH, navrhuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil

Nový šéf Exekutorské komory Vladimír Plášil má za sebou prvního půl roku ve funkci. Jak nyní říká v rozhovoru pro INFO.CZ, šlo o období „legislativního trysku“. To prozatím vyvrcholilo nedávným přijetím novely insolvenčního zákona, jejímž prostřednictvím se významně rozšířily možnosti takzvaného oddlužení fyzických osob. Plášil podle svých slov dál usiluje například o přenesení DPH z nákladů exekuce do nižší sazby, což by mohlo snížit sumy, které musí dlužník uhradit.