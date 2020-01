Exministr Kohout může být mým náměstkem, pak možná zamíří do Říma, říká Benešová | info.cz

Uvolní-li se v příštích měsících místo předsedy Nejvyššího soudu, ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se bude snažit u prezidenta Miloše Zemana prosadit současného místopředsedu Mezinárodního trestního soudu Roberta Fremra. „Dostala jsem nějaké vzkazy, že by tu nabídku přijal,“ říká Benešová v druhé části velkého rozhovoru pro INFO.CZ, která je věnovaná zejména personálním posunům v jejím resortu. Sama ministryně uvažuje, že by svým náměstkem jmenovala bývalého ministra zahraničních věcí Jana Kohouta.

Pokud se současný předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal stane novým ústavním soudcem, jako jeho nástupce podporujete, jak již jste uvedla pro Deník, aktuálního místopředsedu Mezinárodního trestního soudu Roberta Fremra. Proč právě jej?

Pan prezident není vázán mým návrhem, vybírá si sám. Budu mu ale navrhovat nejlepšího z nejlepších, což už jsem avizovala. Pan doktor Fremr je pro mě velkou budoucností naší justice, osobně ho znám z praxe. Je to průkopník toho, že se nedělá soudní pingpong. A právě tento pingpong nám věci zdržuje. On už v hluboké minulosti objevil kouzlo toho, že si věc může sám dodělat, nemusí ji vracet a může to udělat velmi elegantně. Kde to bylo možné, tam to dokázal.

Je to naprosto noblesní soudce, velice fundovaný, s evropskou praxí, jazykově vybavený. Neznám lepšího, kdo by justici rozuměl tak jako on. Proto je mým kandidátem a budu se snažit ho prosazovat u pana prezidenta.

Mluvila jste o tom již s panem Fremrem?

Zatím ne, přáli jsme si zatím jen k Vánocům. Víme ale o sobě. Samozřejmě se ho budu ptát, ale dostala jsem nějaké vzkazy, že by tu nabídku přijal.

Myslel jsem to právě tak, zda ho do budoucna stále neláká spíše mezinárodní kariéra.

Je to hezké tam tu kariéru mít a udělat si tam nějakou praxi. Každý se ale rád vrátí domů a je v pozici vrcholového manažera. Většího úspěchu nemůže dosáhnout, než postu předsedy Nejvyššího soudu.

Výměny nás čekají také v evropském soudnictví. Profesor Malenovský letos rezignuje na post soudce Soudního dvora EU…

Jako jeho nástupce už komise, v níž zasedali všichni předsedové vrcholných soudů, vybrala Jana M. Passera. Byla tam jednotná shoda.

Musí tak opustit své místo v Tribunálu. Dojde tak k novému výběrovému řízení?

Bude tam nové výběrové řízení a bude se to takto dále posouvat. Měli jsme tam pět kandidátů a doktor Passer byl jednoznačně nejlepší.

V roce 2020 rovněž skončí mandáty předsedům několika krajských soudů…

Před svátky také rezignoval ze zdravotních důvodů předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích. Uděláme tak urychleně výběrové řízení. Komisi nechám tak, jak fungovala. Nikdo ze soudců si nikdy nestěžoval. Za ministerstvo v komisi zasedá můj legislativní náměstek Franěk, vysoký odborník, a paní náměstkyně Cetlová. Ty nechám v komisi dál. Osvědčili se. Mají obrovské srovnání a nikdy proti nim nikdo neprotestoval.

Chystáte ještě nějaké změny v Legislativní radě vlády?

Osobně nechystám, doporučila jsem svého předchůdce, doktora Pelikána. Ne proto, že bych pro něj měla nějakou trafiku, finančně to není dobře honorované, je to spíše zátěž. Ale myslím si, že tam patří, je to dokonalý legislativec a vždy byl. Tyto lidi si musíme pěstovat a hýčkat. On je tam skutečně aktivní a co platný, to jsem teď viděla i na hromadných žalobách a i dříve.

Svoje změny jsem ukončila a dala jsem to do gesce panu doktoru Kněžínkovi, který to v podstatě vede. Já na to čas nemám, na Legislativní radu vlády chodím jen, když je tam nějaká mimořádná materie. Legislativní rady vlády tak v podstatě řídí doktor Kněžínek, sedí na Úřadu vlády a zná dokonale lidi, kteří tam pracují. Ví, kdo je jak aktivní, kdo se naopak často omlouvá. Dala jsem mu volnou ruku, když nebude s někým spokojen, navrhne změnu. Vládou tak nedávno hladce prošel jeho návrh na jmenování profesora Průchy za správní úsek. Pokud ještě nějakou změnu udělá, já ji budu akceptovat. Chceme tam nejlepší z nejlepších. Ne, aby si to někdo dal jen do životopisu, je to samozřejmě prestižní záležitost.

A na ministerstvu chystáte nějaké personální změny v souvislosti s novým rokem?

Tady v podstatě žádné změny nebyly, převzala jsem to tak, jak to bylo. Vyměnila jsem jen parlamentního zpravodaje a přivedla jsem si ředitelku kabinetu. Angažovala jsem také doktora Kohouta, který bude připravovat předsednictví, využiji ho, než mi ho zase odlákají někam do diplomatických služeb. Připravuje mi mezinárodní smlouvy o spolupráci v soudních věcech, na konci roku jsem odeslala do vlády návrhy na uzavření smluv se Srí Lankou a Vietnamem, o něco dříve jsme uzavřeli smlouvu s Argentinou. Smlouvy je třeba oprášit a zmodernizovat. On se v tom našel, agenda se mu líbí. Pokud vyjíždím na nějaká jednání, teď mě třeba čeká Budapešť, tak ho beru s sebou, je to dokonalý diplomat.

Je stále na pozici vašeho poradce?

Zatím je na pozici poradce, uvidíme, jak to s ním bude dál. Mám zprávy, že by se měl v budoucnu stát velvyslancem v Římě. Samozřejmě mu nebudu bránit ve štěstí. Vlastně mi nahrazuje náměstka, byla tu pozice mezinárodního náměstka, ten tu skutečně chybí. Přibývají různé maléry, musíme vydávat různé lidi. Není třeba jen úzký právní názor, má to nadstavbu, souvislosti z hlediska diplomacie a mezinárodních vztahů. A to doktor Kohout dokonale umí.

Uvidíme, jak se to bude rýsovat, dokonce jsem se pana prezidenta na minulých poradcích dovolovala, zda bych jej mohla využít i jako náměstka, například politického, když ho chystají na ten Řím. Myslím ale, že to tak časově vyjde. Vypomůže mi tak ať v té či oné pozici a pak se s panem prezidentem domluvíme, co ho bude více zajímat.

Politickým náměstkem je v současnosti Jeroným Tejc. Uvažujete tedy v souvislosti s ním o změně?

Už jsem mu dala na starost vězeňství, to je první odborný úkol. Je tam také třeba více dohlížet. Pak se uvidí. Má právnické vzdělání, justiční zkoušky, byl činný advokát. V podstatě chce opustit politiku a věnovat se odborným věcem.

To je tedy záležitost roku 2020?

Uvidíme, netlačím na pilu. Byla by ho ale škoda jen na politického náměstka.