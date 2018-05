Firmy odpovídají za více než 260 trestných činů, nedávno to bylo 85. Vodítko nabízí místopředseda ÚS

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim platí v České republice sice již více než šest let, stále ale platí za velkou neznámou. Řada jeho paragrafů je totiž nejednoznačných a právníci se přou o to, na jak široký okruh problémů může předpis dopadnout. Další vodítko teď nabízí místopředseda Ústavního soudu a profesor trestního práva Jaroslav Fenyk, který napsal společně s advokáty Ladislavem Smejkalem a Irenou Bílou aktuální knižní komentář. Připomínají v něm rovněž to, že firmy dnes odpovídají za daleko více trestných činů než dříve.