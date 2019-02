Hamáček nominoval Haška do Legislativní rady vlády

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček nominoval do Legislativní rady vlády bývalého jihomoravského hejtmana a někdejšího poslance Michala Haška, informoval server Deník N. Vládě návrh předložil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Proti je předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který v otevřeném dopise požádal premiéra Andreje Babiše (ANO), aby kvůli kontroverzní minulosti a nedostatečné odbornosti nebyl jmenován.

Hamáček Deníku N nominaci odůvodnil tím, že Hašek je předsedou legislativní rady ministerstva zemědělství a má zkušenosti z regionální samosprávy. Na spolupráci s ministrem Miroslavem Tomanem (za ČSSD) se domluvil v létě. Podobně se vyjádřil Kněžínek, podle kterého má Hašek pro výkon funkce také dostatečné vzdělání.

Michálek připomněl, že Hašek získal titul doktor práv na "pochybné vysoké škole v městečku Sládkovičovo na Slovensku, kterou v té době vedl slovenský sociálnědemokratický poslanec, který byl také konzultantem jeho práce". Hašek poté na základě veřejného zájmu slíbil, že zveřejní jak svoji rigorózní práci, tak i její oponentské posudky, ale nikdy tak skutečně neučinil. Práce se později na veřejnost dostala a podle pirátského poslance byly vzneseny pochybnosti o její kvalitě.

Michálek také připomněl, že Hašek je koncipientem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka. "Ze zákona přitom vyplývá, že advokátní koncipient vykonává u advokáta nebo společnosti právní praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem školitele znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie. Lze tedy úspěšně pochybovat o tom, že osoba vykonávající praxi pod dohledem školitele je odborně schopna být členem Legislativní rady vlády," poznamenal Michálek v dopise.

"Piráti si rádi hrají na kádrováky. Mám za sebou 11 let praxe v zákonodárném procesu v Poslanecké sněmovně, osm let praxe v krajské samosprávě včetně vedení Asociace krajů, kde jsem s pěti vládami řešil legislativu týkající se fungování krajských samospráv. Mám řádně vystudované pětileté denní studium na právnické fakultě v Brně (Mgr.) a rigorózní zkoušku na Slovensku (JUDr.). Bude na vládě ČR, jak návrh na moje jmenování do Legislativní rady vlády posoudí," napsal ČTK Hašek.

Michálek také zmínil kauzu s fiktivní tiskovou mluvčí Lucií Proutníkovou, jíž byla kontroverzní lobbistka Jana Mrencová, nebo takzvanou lánskou schůzku, při níž se tehdejší členové vedení strany Hašek, Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc, Jiří Zimola a Milan Chovanec po volbách v roce 2013 tajně sešli s prezidentem Milošem Zemanem a poté se pokusili odstavit předsedu strany Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě. Sobotka akci, kterou označil za pokus o puč, ustál, Hašek kvůli tomu později odstoupil ze stranických funkcí.

Hašek byl hejtmanem, předsedou Asociace krajů ČR, poslancem i místopředsedou ČSSD. Po sporech uvnitř strany a takzvaném lánském puči z vedení ČSSD i s několika dalšími odešel a zůstal řadovým členem. Haška před lety Zeman označil za svého přítele, Hašek je jeho neplaceným poradcem pro regionální rozvoj.