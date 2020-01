Havel & Partners přesáhli miliardu. Jako první známe výsledky největší české právní firmy | info.cz

Obrat skupiny Havel & Partners v roce 2019 poprvé v historii překročil miliardu korun. Vyplývá to z přehledu hospodářských výsledků, které má INFO.CZ v tuto chvíli exkluzivně k dispozici. Za právní služby loni Havel & Partners dosáhli výnosů 711,5 milionu korun. V jejich českých kancelářích to znamená růst o více než devět procent, v té slovenské pak skoro o 20 procent.

„Celkový obrat kanceláře v ČR a na Slovensku činí podle předběžných výsledků v součtu 870 milionů korun,“ uvedla marketingová ředitelka skupiny Veronika Dvořáková: „Adekvátně k nárůstu obratu se zvyšovala i ziskovost, a to i v důsledku velkých synergií a úspor z rozsahu.“

„Naše vynikající hospodářské výsledky a opětovný dvouciferný růst obratu odráží špičkovou kvalitu našeho stabilního týmu, kdy na seniorních pozicích má kancelář téměř nulovou odchodovost, komplexní specializaci, po léta budované know-how, ale také individuální přístup ke klientům a budování strategického partnerství s nimi,“ uvádí k výsledkům řídící partner kanceláře Jaroslav Havel. „Díky tomu máme nejstabilnější klientskou základnu na trhu,“ dodává.

„Mezi nejrychleji rostoucí oblasti růstu patřily v roce 2019 fúze a akvizice, které byly v uplynulém roce co do počtu i hodnoty transakcí rekordní, dále řešení sporu a arbitráže, insolvence a restrukturalizace, regulatorika, veřejné zakázky, významně rostla také poradenská skupina zabývající se soutěžním právem a soutěžní ekonomií,“ popisuje Veronika Dvořáková.

Kancelář plánuje na tyto své aktivity navázat i v letošním roce. „Do budoucna se budeme i nadále věnovat především co nejkomplexnějším právním případům, včetně řešení složitých sporů. V letošním roce chceme více rozvíjet především poradenskou skupinu zaměřenou na daňové právo, kterou jsme loni výrazně posílili, dále služby pro privátní klientelu, plánujeme také další rozvoj skupiny pro oblast nemovitostního práva, kde máme velké know how, včetně legislativní činnosti, více se také chceme zaměřit na oblast IT a technologií,“ popisuje Jaroslav Havel.

Pro skupinu Havel & Partners, do níž patří například i inkasní agentura Cash Collectors, pracuje více než 500 lidí, z nichž je zhruba 200 právníků. Loni si otevřela nově kanceláře také v Plzni a v Ostravě a šířeji se zaměřila rovněž na daňové poradenství.